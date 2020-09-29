低利率全民瘋買房 顏炳立：Q4房價緩漲難跌

戴德梁行董事總經理顏炳立今天在記者會表示，今年第4季商用不動產市場風起雲湧，房市因住宅的剛性自用需求帶動，房價緩漲難跌，2021年樂觀期待，買盤也可望有量。

顏炳立直言，3年前買的預售屋現在要脫手賣出，恐怕只能折價求售，而現在買預售屋也可能未來幾年出售，仍須降價求售，但從現在自用的剛性需求來看，搭配銀行的貸款成數提高、自備款降低、寬限期增加，卻是值得買進的時機。

他認為，房價已經緩跌4年，因疫情再加速測底，量化寬鬆政策（QE）撒錢，房價再跌難；房價緩漲難跌主因自用的剛性需求支撐，千萬不要說現在是掃房的大好時機，但房市的確偏向樂觀。

戴德梁行表示，工業地產需求轉向中南部，第3季投資市場交易額為新台幣676.4億元，較第2季大增381.3%，和去年同期相較也增加225.2%；商用不動產交易額，截至第3季為止，已逼近2019全年交易額。

商用不動產第3季買盤均為國內資金，金額最高者為富邦人壽以255.2億元，以售後回租方式向仙妮蕾德買下王朝大酒店，為今年以來最大筆交易案。工業地產交易集中於台北市、桃園市及台南市3區交易額合計占總額72%；台積電因應未來擴廠需求，第3季以93.5億元購入台南科學園區3處廠房，加第2季購入6.6億元廠房，累積逾百億元。

另一方面，戴德梁行指出，預期今年土地市場新台幣2000億元年交易量提前在第3季達陣，辦公大樓租賃需求高峰趨緩，第3季台北市A級辦公大樓空置率為4.6%，空置率較上季些微上升0.2個百分點，仍處低點。

戴德梁行調查，第3季租賃面積多在100至300坪之間，且多集中於敦北民生區及信義區。由於無新供給釋出，累計前3季全市胃納量僅約5500坪，相較2019年全年43000坪的胃納量，租賃活動明顯冷清。

因此，在缺乏新供給刺激下，辦公市場租賃高峰已漸緩，第3季各區租金水準持平，全市平均租金為每月每坪2600元。受到疫情影響，外商公司配合總公司政策，以員工在家工作，或彈性調派辦公空間至共享辦公室；預期辦公室需求將不若疫情之前殷切，租金漲幅可望趨緩。

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