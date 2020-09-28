商用不動產一多二大三高 土地交易爆天量

商用市場在「一多二大三高」（資金多、交易量大、工業自用高）支撐下，土地大爆量，高力國際28日公布第三季商用市場季報顯示，前三季全台土地交易量2,273億元、已達去年全年82％水準。高力國際總經理劉學龍坦言，商用不動產及土地市場交易只能用暢旺形容，但價格已達到「合理」與「不合理」邊緣，確實有隱憂。

高力國際第三季商用不動產市場季報顯示，今年前三季土地交易總金額較去年增加11％，今年全年相當有機會再創新高，在產業擴張及軌道經濟帶動土地交易下，北台灣前三季逾900億元，最受青睞，持續買儲備後續推案動能的建商、和看中土地開發增值效益的金融保險業者，兩大買家合計買進逾1,900億元土地，占整體比重近84％。

劉學龍表示，今年房地產熱度主要來自於貨幣寬鬆政策，貨幣供給指標M1B及M2年增率分別上升至10.7％及5.9％，創近10年新高，市場有充沛銀彈，讓股市、債市、不動產等投資市場活絡，低利率環境使投資人持續尋求穩定且較高收益率的投資標的，商用不動產成為比較穩健選項。

高力國際研究部董事梁儀盈表示，認為除了資金成本低之外，國內外製造業大廠加碼在台投資也帶動產業園區與周邊土地需求增溫，又以竹科、中科及南科需求最殷切。

劉學龍表示，台灣是全球中仍能維持正成長的區域，加上全球產業鏈重組及反全球化趨勢，工業地產及數位經濟需求仍可望維持，帶動台廠回流及外資加碼台灣佈局，支撐工業不動產擴張需求，惟在北部土地取得不易且成本高，物流及資料中心延伸至中南部主要產業聚落。

不過，目前土地市場確實有點過熱，地價上漲，價格幾乎已來到「合理」與「不合理」之間的臨界點，特別是造價比重較高的中南部工資等營造成本也持續上漲，過熱的房市並不是健康的現象。

延伸閱讀

土地＋商用不動產紫爆 前三季成交逾3,300億元

夯到不行！商用不動產成2020投資寵兒