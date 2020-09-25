928檔期大推案 台經院：房市未過熱

判斷包括營造業和不動產業景氣的「台經院營建業營業氣候測驗點」，2020年8月為106.98點，較7月下滑0.68點，結束先前連續三個月上揚的態勢。這是否意喻房市出現轉折了？台灣經濟研究院研究員劉佩真25日表示，檢驗房市是否過熱的十項觀察指標，目前有四項是超標、六項在安全範圍，房市今年是逐步回到正常的水準，現在只是在經歷的過程。



劉佩真指出，928檔期推案量達2,436億元，是今年不動產開發業者推案的主力，更何況當前的房貸利率與資金條件明顯帶動置產需求，因此短期內國內房市將依供需實況，呈現齊揚的走勢。



台經院營建業營業氣候測驗點透過模型上的處理，轉換為景氣循環時鐘圖，並畫分為─「信心下滑」、「看法悲觀」、「信心回升」、「看法樂觀」等4個象限，劉佩真指出，2020年6～8月連續三個月來到罕見「看法樂觀」的象限。8月點數稍有下滑，和8月中旬進入農曆民俗月有關，營造業者態度趨向保守，民間營建工程進展未如預期，且民眾買房登記過戶的意願降低，加上7月基期相對偏高，因此2020年8月國內建物買賣移轉件數月減率為8.1％。



劉佩真表示，檢視房市泡沫化的十大指標中，超標的四項為房價所得比、房貸負擔率、空屋率、年租金收益率等，主要的投資性需求、短期漲幅等六項均在安全範圍，不動產是現階段安全穩健的資產配置選擇，國人把房產提升為最大投資首選，占比達48％，是九年來的新高，目前房市仍受惠於疫情過後遞延性的回流買盤，建構在部分剛性、長期置產型的需求。