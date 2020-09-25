土地＋商用不動產紫爆 前三季成交逾3,300億元

全球新冠肺炎疫情肆虐，台灣房市卻一枝獨秀，尤其土地和商用不動產市場，更呈現「紫爆」。第一太平戴維斯25日發布調查指出，全台前三季成交量已突破3,300億元，再創同期新高。展望全年，由於第四季還有不少大案登場，市場專家預估有高點可期。



第一太平戴維斯最新調查指出，土地市場熱絡，第三季交易額為654億元，累計前三季達2,303億元，年增21.4％。至於大型商用不動產，第三季則一改上半年的淡定，單季成交額達到712億元，累計前三季總額1,043億元。



第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示，台灣防疫成績優異，科技技術領先趨動經濟表現，加上低利率環境，推升全台不動產市場交易熱潮。由於科技業的強勁接單動能，將持續推動產線擴張及工業地產的需求，第四季商用不動產的交易量值得期待。另外，建築原物料、人工成本的上升，也正醞釀不動產價格上升。



第一太平戴維斯研究部協理丁玟甄表示，拜建商大舉購地所賜，前三季至少1,296億元土地被買走，「購地王」興富發建設豪砸160億元「掃」進台中七期三筆土地；中悅建設也投入26.8億元，購買千坪七期土地，合計建商在台中的購地金額就逾400億元。



商用不動產方面，下半年起爆量成交，包括金融壽險、建商、科技業狂敲大單，使得單季衝高至712億元，規模是第二季的三倍，今年前十大交易，就有七筆集中在第三季成交。



最具指標的案例，為台積電在8月砸93.5億元買下南科15.7萬坪的廠房；Google投入36億元於雲林科技園區購地，為近來外資最大購置手筆。



丁玟甄指出，這波科技狂潮下，台灣工業地產出現三個現象，首先，每坪1字頭或不到10萬元的工業地，漲幅超出平均值；二為自用買方放大選址區域，不再限於原廠區周邊，跨縣市擴廠的機會上升；三為北部大型工業地稀少，單價高漲，不少投資客已轉進中南部，預料將帶動工業區中的蛋白區身價上漲。