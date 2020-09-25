逢低收購店面 天母知名義式餐酒館3.5億售出

房市熱、觀光餐飲冷，不少營業中名店面臨歇業抉擇，土地、資產都被建商趁勢整合收購，天母忠誠路上「iL Mercato義瑪卡多義大利餐酒咖啡廳」所擁有的三棟老棟天，最新實價登錄顯示，近期以3.5億元出售給力瑋國際開發，比起三年前的取得成本，掉價7,500萬元。

義瑪卡多餐廳生意不錯，在大直、內湖等地，都開了分店，還被米其林評鑑為最佳酒單餐廳，餐廳老闆2017年以貝里斯商鵬達管理公司名義，分別以約3.5億和7,512萬元，買下本店旁的三棟老透天，開設同品牌咖啡館，事業版圖再上一層。不過2019年餐廳創始店熄燈，今年8月這三棟已有47年屋齡的透天也打包出售，折價賣給力麒建設大股東的力瑋國際開發。

餐飲、觀光業景氣不佳，不少營業中的知名店家，其店面、土地資產成為建商獵地及整合的對象，上海隆記菜館老闆退休歇業，由新美齊整合今年推出小坪數建案「新美齊硯」；漢皇集團的漢吉建設也買下中和仍營業中的艾森堡時尚會館部分持分，計畫持續整合後改建住宅推案。天母義瑪卡多餐廳仍在營業，預期在建商還沒進一步規劃前，餐廳以採售後回租繼續營業。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，交易的透天位於天母運動公園正對面，是許多天母人重要生活範圍，地段環境都不錯，該土地為住三之二，容積率可達400％，建商買下這三棟後，土地面積共88.9坪，不過三棟透天僅一棟臨忠誠路二段，另外兩棟位於後方臨巷，若能繼續整合另外一戶臨路的玻璃屋，地坪將超過百坪形成三面臨路的街廓，更具開發價值。

台灣房屋天母七段加盟店店長黃翊華表示，由於近年餐飲和消費市場都不如以往，原店址玻璃屋空置已超過一年，目前仍待租中，推估租金約在30~35萬左右。

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