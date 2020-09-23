兆豐銀行房貸撥款大增77％ 市占擠進前10大

兆豐銀行近年來在董事長張兆順訂出以「企金擁抱消金」啟動獲利雙引擎後，積極拓展消金業務，在擴大案源及數位平台加持下，房貸業務大幅增長，2020年7月底的統計資料顯示，兆豐銀行擠下台新銀行跟永豐銀行，晉升房貸市占率前十大銀行。

兆豐銀行累積今年前8月房貸撥款750億元，房貸餘額一舉突破3,100億元，撥款金額較去年同期大幅成長77％，成長率高居公股銀行之冠，撥款規模則與房貸龍頭銀行不相上下。

兆豐銀行表示，過去兆豐銀行以大型企業金融服務為主力，近年則因金融同業間價格競爭激烈，尤其是企業放款，在利差日漸微薄及承做企業放款的擔保性及收入穩定性均不如房貸下，已加強消金業務方面的推展力道。其中，考量房貸是經營消金業務往來的核心產品，因此不斷積極拓展房貸業務。

兆豐銀行在房貸業務上，大力開拓新的進件通路，除了鞏固既有的房仲及代書案源外，也積極爭取承辦土建融貸款的整批分戶貸款，對於其他建設公司或代銷公司推出地段優良的建案，也配合提供住戶優惠的房貸方案。希望能透過建立房貸往來的基礎，進而擴大客戶理財型房貸及以房養老業務，乃至存匯、理財、信託等其他各項業務往來關係，以提高黏著度。

為了增加對房貸客戶的服務與進件的管道，兆豐銀行也加速數位轉型速度，2019年3月推出房貸估價試算網站「房貸e把兆」，提供民眾查詢實價登錄、環境資訊、房貸條件試算等買房一條龍服務，提供民眾買房、貸款更安心的良好體驗，讓房貸服務無斷點，建構貸款金融生態圈。平台推出以來，已有超過5萬人次使用，叫好又叫座的「房貸e把兆」並因此入圍第十屆台灣傑出金融業務菁業獎最佳消費金融獎。

為了更進一步提升民眾申請房貸的便利性，兆豐銀行更進一步積極開發線上貸款平台，預計10月將可正式上線，往貸款數位化的目標再邁進一步，藉由網路平台及實體櫃台雙管齊下，提供客戶多元化及全方位的金融服務，以提升房貸以及消金業務的規模，朝向消金績優生的目標前進。

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