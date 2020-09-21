總部經濟助攻！三重土地、建物交易爆紅

回台資金熱潮及低利率帶旺今年房市快速增溫，在密集交通路網的助攻下，牽起雙北融合為「大台北地區」，由於返台企業與建商鑑於台北市中軸線與車站核心區的土地難覓，紛紛布局「二、三環」區塊，據統計，三重區達5,594筆，拿下新北市土地交易量第二名，更以年增率29％坐穩成長冠軍寶座，成功翻轉市場地位；另今年前8月建築物買賣移轉，也以18.6％的年增率，同樣躋身第一名。

全國商總理事長、鄉林集團董事長賴正鎰指出，陸美貿易戰以來台資大舉回游及外資的積極佈局，多數想覓地設總部的企業發現台北市區建築與人口過於飽和，隨著交通改善與捷運普及，改變區域觀念，開始導入國際大城市的觀念，提出認可「跨區放大」的想法，將雙北視同為「大台北市」，多數建商嗅出這樣的大區域格局和商機，推案與規劃也紛紛轉往交通便捷的新興區段卡位。

賴正鎰說，台灣今年是亞洲四小龍當中唯一經濟正成長的國家，新冠肺炎疫情加速台商回流投資置產及外資插旗佈局，房市熱度直線上升，今年全台推案量預計會達到1.5兆元以上、不動產買賣交易棟數也會突破30萬棟。

他指出，東京，北京，上海，成都，南京等國際城市，都是以中軸線與環狀交通區塊概念，以台北市來說，核心區塊就是台北車站及總統府，中山北路到圓山、士林官邸這條中軸線。所以北市府正積極推動以台北車站為中心的都市更新「西區門戶計畫」，且新北市政府也計畫在三重區二重重畫區設置「第二行政中心」，未來串聯板橋的行政園區與新莊副都心的中央合署辦公大樓，三重、板橋與新莊三區將建構起「新北市三大軸心」，讓三重區受到空前的關注。

人流帶動金流，人口逾402萬的新北市，人口紅利加上重大建設的推進，讓城鄉風貌快速翻轉，新北地政局統計，今年前8個月新北市土地交易移轉筆數達5萬8635筆，創下2016年房地合一稅施行以來，連五年的新高，包括三重、中和，新莊、板橋、淡水、汐止、新店等七區前八月土地交易都在4,000筆以上。

對於三重土地交易與建物移轉都繳出亮麗成績單，鄉林不動產研究室表示，三重區坐收地利之便，因為離台北市忠孝東路地王核心地段僅有一水之隔、一橋之遙，位居大台北的「二環」邊上，像是三花棉業、群光電子、藍天電腦等數十間上市櫃公司，紛紛在三重設立集團總部，形成強大「總部經濟」的產業聚落，同時磁吸建商搶地推案，包括國泰、潤泰、冠德、茂德、新濠等大型建商，在核心市區欠缺土地的情況下，看好「二環、三環」金磚區塊的發展潛力，加緊在三重插旗的腳步，搶著圈地。

（中時 王莫昀）

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