雙北明日之星 將捷建設得標景平站共構案

大台北都會區下波房市的明日之星，市場聚焦在新北市環狀線沿線的捷運站週邊，21日新北市府舉辦新北環狀線景平站土地開發案簽約儀式，最新得標的將捷建設，將把景平站共構案，打造為12樓高的住商大樓，預計2024年完工啟用。

21日早上的簽約典禮，由新北市副市長陳純敬、將捷建設公司董事長林莉婷，共同簽署投資契約，正式啟動景平站共構開發計畫，將接續目前通車之景平站出入口，自地上6層樓向上興建至12層樓。

新北市府表示，該案總樓地板面積約2,200坪，為住商大樓，預估投資金額約3.8億元，可挹注捷運建設自償性經費約7,600萬元，預計113年啟用。

「景平站」土地開發案為新北市府繼「秀朗橋站」，今年度第2件自行辦理的捷運土地開發案，經由資格、規格及價格共3階段評選程序，將捷建設公司為最優申請人，於景平站出入口規劃住商混合之捷運共構大樓。

預計1、2樓為店鋪，6樓以上為住宅，並規劃26及28坪的兩房格局房型，共67戶，提供中和地區交通區位更為便捷的居住選擇，打造以捷運站為中心的大眾運輸導向發展（TOD）城市。

新北市府表示，新北環狀線除了交通利多，14座車站中有10站，規劃辦理土地開發。目前秀朗橋站、中和站、中原站與景平站，已由投資人辦理建築設計中。

至於，板橋站、橋和站、板新站、新埔民生站、新北產業園區站、十四張站及機廠等土地開發招商，也將陸續啟動。除分回不動產挹注捷運建設自償性經費外，可同時帶動周邊地區發展。

新北市副市長陳純敬表示，捷運場站開發能吸引人潮於捷運沿線活動，增加捷運使用人流，為運量帶來正向效益；又10站土地開發總投資達525億，分回不動產預估可挹注捷運建設自償性經費約80億元，創造6,500個就業機會。

陳純敬表示，因此新北市府會加速推動，使這些效益即早實現。另以捷運場站開發做為起點，循「點－線－面」的開發層次，串接各站「點」沿「線」發展，再促成大型開發區的「面」，逐漸形塑新北市成為TOD城市，引領軌道經濟，打造安居樂業的新北捷運生活圈。

延伸閱讀

國宅、捷運共構登雙北熱搜

捷運共構商場帶人潮 小碧潭站房市新熱區