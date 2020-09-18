賺翻！宜蘭這地區豪宅 近1年轉手只賺不賠

有台北後花園之稱的宜蘭，在台北房價飆漲以及宜蘭轉運站改建、高鐵延伸宜蘭等重大建設利多話題帶動之下，房價也節節攀升，根據全國不動產企研室統計實價登錄資訊發現，宜蘭縣五結鄉清水路「藝德勳章」、「晏京帝寶」2大豪宅轉手都超賺，房價7年來更是從1字頭一路翻漲站上2字頭，統計近1年來轉售獲利從數十萬至數百萬元不等，通通沒有賠售紀錄，投資報酬率4~5成。

全國不動產五結中正加盟店店東游森富表示，宜蘭10年來地價漲幅達1倍，如五結省道旁土地從每坪15萬來到30萬元，因此房價隨之翻漲，近年投資全部可獲利了結。

由於宜蘭建築擁有樓高限制，「藝德勳章」、「晏京帝寶」規劃地上13~14樓，地段緊鄰羅東市區，加上擁有完整的飯店式管理，是五結房價最高的地標豪宅之一，近來也交出在地相當漂亮的成績單。

「藝德勳章」樓高13層，屋齡約7年，觀察近1年實價登錄歷次交易明細，通通都有亮眼獲利，且不少戶別甚至轉手兩次，也全部賺錢。

近1年實價登錄資訊中，53.98坪6樓戶屋主最初在102年以總價848萬元進場，105年以1175萬元獲利出場，賺了327萬元，而新任屋主於今年6月再以1270萬元價格售出，也賺到95萬元價差，每坪單價從15.7萬元一路攀升至23.5萬元。

而「藝德勳章」其他戶別也有110~180萬元的獲利，單價也從1字頭坐上至2字頭，成績斐然。「晏京帝寶」樓高14層，屋齡約13年，11樓出現一筆5年來轉手高達3次的交易紀錄，坪數114.4坪，屋主在103年以1760萬元買進，105年以2460萬元售出，轉手大賺700萬元。

新任屋主又在107年以2580萬元轉售，獲利120萬元，但接下來最新交易則在去年11月以同樣價格出售，沒賺沒賠，不過單價從每坪15.4萬元一路站穩至21.6萬元，也是有相當支撐力。

全國不動產總經理藍怡婷分析，由於宜蘭房市基期較低，因此數十萬至百萬元獲利已是交出相當亮眼的成績單，觀察「藝德勳章」、「晏京帝寶」2大豪宅實價登錄交易，換算投資報酬率高達4~5成，在宜蘭五結在地表現搶眼，建議有意投資不動產市場的民眾，可多觀察在地具指標代表性豪宅，房價有一定支撐抗跌力，並選擇有重大建設進駐地段，有機會享有不錯的投報率。

（時報資訊 郭鴻慧）