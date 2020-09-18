台商回流引搶地潮 PwC：商辦H2逐步趨穩

普華（PwC）國際不動產有限公司與普華商務法律事務所日前舉辦「兩岸不動產交易圓桌論壇-國內指標專案分享暨中國大陸不動產交易簡析」，普華認為，台灣下半年商用不動產趨勢處於逐步趨穩態勢。

普華國際不動產總經理田揚名表示，新冠肺炎對全世界的產業鏈造成衝擊，導致各企業全球調整布局策略，連帶影響商用不動產、土地、廠房的需求。

另外，因為疫情引發的經濟風險，以及各國央行面對可能發生的全球金融風暴所採取的寬鬆貨幣政策，提供了不動產市場穩定的投資動能。田揚名指出，股市作為房市領先指標，其穩定向上的多頭趨勢，加上近期工業地成交不斷及928檔期爆量，可視為下半年不動產交易市場正逐步趨穩。

田揚名認為，2020年下半年我國商用不動產隨著企業營運回穩、低利率環境，及對全球供應鏈受阻的擔憂，台商回流勢必成為長期現象。此外，因疫情興起，宅經濟及連帶而起之電商發展、物流需求，也展開一起搶地大戰。

在可預見的未來，因供應鏈調整而回流台商及欲布局設點擴張物流空間之業者，勢必將興起一波以全台工業區用地、商業土地為目標之攻略大戰。此外，其他類型不動產如飯店商旅、西門町、夜市生活圈，則因受疫情拖累，導致飯店商旅拋售潮未見停歇。

延伸閱讀

林建勛：商辦新供需 不一樣的現在進行式

商辦「百億俱樂部」 七強爭鳴

大台北商辦前八月推案 突破千億大關

商辦熱爆！大台北商辦案量年增逾百億

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!