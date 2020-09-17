想住水岸豪宅？平均要價1.6億元

據實價最新揭露資料，位於台北市內湖區的水岸豪宅「樸山水澗」頂樓戶於今年8月售出，交易總價9000萬元，單價為每坪133.1萬，今年台北市水岸豪宅交易表現不俗，主要聚焦在內湖區碧湖以及中山區大直兩個地段，統計今年1~8月共交易10筆，平均每月有1.2戶售出，總銷金額高達16.7億元。大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，水岸豪宅有景觀優勢，在台北市具此特色的豪宅區域也很有限，先前因房市盤整及央行管制，讓豪宅議價彈性提高，故這波資金回台風潮下也挹注了台北市的水岸豪宅。

今年水岸豪宅交易以中山區大直最熱門，總共交易7筆，平均交易總價1.71億元、單價每坪160.3萬元，其中「西華富邦」今年交易4筆，最高單價185.4萬元、最高總價2.07億元，是今年大直最貴豪宅，而內湖區碧湖周邊則有3筆交易，平均交易總價1.59億元、單價每坪137.4萬元，碧湖水岸豪宅價格以「碧湖畔」居冠，最高單價142.0萬元、最高總價1.98億元。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，房市信心增強，近期豪宅市場交易頻傳，不過台北市豪宅整體供給量不小，故各豪宅的地段、特殊性是其銷售重點，儘管市場盡現資金行情，但高端買方依然期待議價彈性。

郎美囡指出，內湖區碧湖周邊豪宅量體較小，因此交易量不多，至於中山區大直豪宅林立，當中不乏以水岸景觀為訴求，也成為台北市指標豪宅地段，豪宅市場熱絡時價格高掛，西華富邦最高單價達290.6萬，代官山及帝景水花園也出現超過200萬的單價，雖然目前因市場環境難現高單價，但入主水岸豪宅仍所費不貲。

（時報資訊 郭鴻慧）

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