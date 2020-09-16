國宅高CP值 包辦北市熱銷前三名

台北居，大不易！在台北市買一間三房加車位動輒2,000萬以上，不過國宅總價低、CP值高，成為購屋熱門標的，根據台北市地政年報統計，台北市最熱門的電梯三房社區，前三大都是大型的千戶國宅社區，以內湖「基河國宅」去年成交26件最熱門，南港「花園社區」、萬華「青年新城」分居二、三名。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，台北市土地價格高，建商規劃的標準三房加車位產品，總價動輒超過3,000萬元，要以總價2,000萬以內的預算，在台北市買一間標準三房加車位並不容易；相較之下，不少早年興建的國宅產品不用2,000萬就能入手，反而成為購屋人眼中高CP值的產品。

近年台北市總價1,500～2,000萬元的熱門社區，幾乎都由國宅囊括，可預期未來幾年國宅仍是市場上熱銷的產品。以去年此一價位帶三房熱賣社區來說，第一名為內湖基河國宅，位置靠近內科與松山區，購屋客層包括內科上班族與跨橋到內湖購屋的台北客，平均單價每坪44.6萬元；交易量居次的南港花園社區因靠近信義區，平均單價每坪42.1萬元，吸引在信義區與南港上班民眾購屋，去年共交易24戶，平均一個月就有兩戶人家搬到南港花園社區。

此外，包含萬華區青年新城、中山區興安國宅、信義區永吉國宅、內湖區治磐新村等國宅，去年都有不少總價2,000萬以內的三房交易。