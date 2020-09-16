買氣火熱 台中928檔期總推案上看500億

全台六大都會區8月買賣移轉棟數，台中以4,136戶創下今年新高，年增率高達23.7%，成為六都之中表現最亮眼！其中，台中市房地合一稅上半年稅收金額達到10.6億元，位居六都之首，帶動建商紛紛推出新案搶市，928檔期預估台中推案量上看500億元！

台中近年建設、話題不斷，房市迅速升溫，各重劃區土地價格幾乎以每年二成以上的速度飆漲，不斷有破紀錄的交易傳出，包括東區、南區、機捷土地單價都已站上百萬，為房地產注入強勁動能；同時，南屯、西屯、西區等區呈現價漲量縮的局勢，也吸引各建商積極搶推新案。

由於中美貿易戰升溫，不少企業積極將產能移回台灣，台中投資金額在六都中表現最為亮眼，占了全台20%以上總額，尤其以中科最受關注，包括台積電、巨大、美光等龍頭大廠都有擴廠計畫，各大產業持續挹注資金，為中部帶來不少就業機會，廠辦、土地、住宅等產品需求也顯著提升。

此外，不僅有疫情造成的遞延性買盤持續出籠，銀行利率創新低也使市場「租不如買」的風氣越趨盛行，民眾紛紛將手頭有的現金投進具保值增值性的房地產當中，無論自住剛性需求或投資性買盤皆相當熱絡，為近十年來前所未見。

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