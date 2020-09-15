華固國票金控大樓店面 直逼豪宅價

上市營建股「股王」華固建設近幾年獲利大豐收，今年最大功臣是北市大直「國票金控大樓」，總銷近80億元近日銷售一空，實價登錄揭露一樓店面換算每坪單價達150萬元，直逼豪宅身價，可望再創區域新高價。

最新完工落成的「國票金控大樓」，華固分回金額近80億元，15日最新揭露一樓店面二戶以總價近3.5億成交，交易日期為6月和7月，每坪實價150萬元直逼豪宅價， 據側面了解，買家為從事藝術產業的知名李姓大戶家族，頗受藝文界矚目，未來可能會作為大型藝術中心之用。

華固總經理洪嘉昇表示，「國票金控大樓」原本為「亞太置地」辦公大樓，後來國票金買下部分樓層後，全棟改名為「國票金控大樓」，華固分回總銷金額約80億元，最近已全部銷售一空，其中一樓店面有6個單位，目前也全數完銷。洪嘉昇透露，目前一樓店面成交價最高約160萬元，還未對外揭露實價資訊；華固建設副總劉若梅表示，「國票金控大樓」自4月開始入帳迄今已近尾聲，目標在9月底前全數認列。受惠「國票金控大樓」第二季開始交屋，上半年也繳出亮眼成績單，稅後純益達17.8億元，EPS達6.48元。

而隨著華固滿手現金，今年也大舉獵地補庫存，15日砸下近10億買下新北市泰山1,126坪土地，平均每坪價格88萬元。洪嘉昇表示，這塊地位於近年房市熱區溫仔圳，這也是華固首度揮軍泰山區。劉若梅指出，華固近年開始轉向新北市擁有交通優勢、遠景的區域，泰山這塊土地擁有雙捷運，包括機場捷運泰山站及中和新蘆線的輔大站，應可創造不錯的銷售成績。