青春無敵 2字頭女性房貸條件完勝

今年房貸利率探低，增加買方購屋意願，住商機構依據金融聯徵中心資料，統計上半年男性及女性在各年齡層的購屋貸款條件，其中20~29歲女性的平均貸款條件最佳，貸款成數74.34%、貸款利率1.56%，完勝男女各年齡層，而無論男女，年紀越大，貸款成數越低，且貸款利率越高。大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，少子化、不婚及女性經濟獨立等因素，提升了女性的購屋意願及購買力，尤其年輕女性偏好較新的住宅大樓，也會影響貸款條件，至於男性及女性年齡越高、利率越高，應與銀行的風險控管有關。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，觀察統計數據，貸款條件多少與年齡有關，不過金融機構評估貸款條件，除了房屋是因素外，貸款人本身的收入、信用狀況、存款等等條件是影響貸款成數及利率的主因，故若本身財務狀況佳，或符合銀行優惠專案身分者，還是能有好的貸款條件，如果擔心成數不足的民眾，不妨多詢問幾間銀行，有機會能談到比較好的條件。

綜觀今年上半年男性及女性貸款條件統計表，未滿40歲男性及女性的平均貸款利率都不到1.6%，40歲以上年齡越高、貸款利率越高，在貸款成數的部分則是年紀越輕、貸款成數越高。郎美囡指出，今年3月央行降息1碼、行政院宣布自用住宅貸款1千萬內可再降1碼至九月，拉低貸款利率水平，而基於風險考量，一般年紀越長，其貸款利率通常越高，也是越高齡越高利的原因。至於貸款成數部分，許多父母願意為兒女出資自備款，由兒女繳房貸，因此年輕男女購屋對於貸款成數有高度需求，平均成數自然也提高，此外，大齡男女在購屋時多數資金準備較充裕，其中有許多是換屋族，因此自備款較多，也讓平均貸款成數相對較低。

（時報資訊 郭鴻慧）

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