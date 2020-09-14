七年前買中捷這站旁 房價今漲七成

台中捷運綠線將於今年底通車，台灣房屋趨勢中心彙整實價登錄資料統計中捷綠線18個站點，自2013年主體工程動工以來，周邊半徑500公尺內的房價，扣除3站交易資料太少，15站中有11站出現至少兩成的漲幅。其中，大慶站增幅高達68％，奪下榜首！其次為「文心中清站」62％、成為榜眼；烏日站以56％漲幅成為探花。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，以早期台北捷運經驗，通車前一年通常是漲幅最大的時期，各站大約會有5-10％的漲幅。不過此時房價已偏高，若能買在動工期，入手門檻較低，不過得有耐心熬過施工期間的交通黑暗期，才能守得雲開見月明！

觀察七年來漲幅前三名中的大慶站及烏日站，皆屬台鐵、中捷綠線匯集的雙鐵站區，其中大慶站不僅有軌道議題推升房價，還有十三期與烏日九德地區區段徵收的雙重劃區題材助威，加上所在的大慶商圈機能成熟，並有醫學中心等級的中山醫學大學附設醫院坐鎮，因此當地房市在眾利多的簇擁下，登上中捷房價漲幅之冠並不令人意外。

而烏日站，除了房價基期低，也受惠於烏日高鐵特區外溢效應。以高鐵台中站為核心的烏日高鐵特區，近年招商、開發話題不斷，因此短短幾年間，新案開價就一路從1字上攻3字頭。在高鐵特區的高價烘托下，位在烏日舊市區的烏日站也低調跟漲，成為中捷沿線房價漲聲中的大黑馬。

台灣房屋嶺東園區加盟店店東陳裕方表示，烏日站周邊的高鐵特區號稱「六條通」，除了高鐵、台鐵和捷運，還有國道一號與三號和74號快速道路，在交通上頗具優勢，吸引不少跨區、跨縣市通勤族。該區以新大樓為主，5年內新成屋每坪單價18至22萬元，預售開價上看25萬，3房總價千萬以下，對於首購族而言，頗具吸引力，未來捷運還計畫延伸烏日彰化段，一旦核定，還可望掀起一波彰化人跨縣市購屋潮。