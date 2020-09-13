台中單元十二夯 站上3字頭

台中市水岸景觀帶分布於北屯區、大里區、烏日區及中區；其中，北屯區單元十二重劃區因低密度開發、腹地完整，加上土地稀有，建商惜售心態明顯，區域內產品清一色為三房、四房大樓或豪墅產品，包括精銳、國泰、雋業、漢宇、鉅虹等建商都規劃均質三房產品，每坪單價均已站上3字頭，而且案案熱銷，深受區域客青睞。



單元十二水岸帶長約3公里，沿岸包括北側的COSTCO好市多二店、捷運綠線站、文中文小預定地、葳格中學、華德福實驗學校等機能設施，結合重大交通建設、商場、與知名學區等利多支撐，加上區域內有萬坪南興公園、景美公園、水景玫瑰公園等，吸引不少知名建商爭相搶進推案，新案紛紛傳出銷售捷報。



其中，8月正式進場的「精銳臻未來」，是精銳建設繼單元二「精銳Garden One」熱銷之後，再度推出宜居建築系列第二案，地點位在單元十二水岸首排，首創曲線宜居陽台與水岸環境地貌相結合，建築外觀跳脫業界規劃，推出不到三周即賣破七成。



精銳建設事業處經理朱自仁表示，台中市政府推動宜居建築立意良善，不過，居住者實際使用「宜居陽台」時，必須搭配建築室外環境的景觀、棟距，才能讓住戶願意在陽台上活動久留且不至於被窺探。位在百米棟距旱溪水岸第一排的「精銳臻未來」，就具備這個條件。



由於單元十二河岸區域的景觀棟距條件優越，可開發地塊稀少，建商格外惜售，因此產品規劃多以三房以上、超過40坪的格局，形成北屯區內的高價聚落，有如「台中的大直區」。如「精銳臻未來」住家總戶數僅64戶，坪數皆放大至45至50坪，鎖定菁英換屋族群，每坪單價31至37萬元，採不二價銷售。



此外，包括鉅虹建設近幾年來在海天橋周邊水岸，相繼推出「水岸岩」、「HOKI」、「森美館」等三案，均規劃三房、四房換屋型產品，深受換屋客喜愛，賣出好成績，每坪單價從26萬元一路調升至33萬元；國泰建設單元十二首案「國泰MEGA+」，同樣位於水岸第一排，規劃39至50坪、三至四房產品，每坪成交單價率先站上3字頭。