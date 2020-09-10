Google太神 彰濱房價7年漲7成

谷歌擴大在台投資，台灣房屋統計其在「彰濱工業區線西區」、「台南科技工業園區」、「雲林科技工業區」三廠區，以及將遷駐的板橋遠東通訊園區周邊生活圈的房市行情，發現彰濱線西區商圈在谷歌於2013年設廠後，房價從每坪8.9萬一路爬升至今年15.7萬，七年間漲幅高達76.4％，凸顯谷歌對商圈、房市的影響力。

此外，機能更成熟的和美商圈，單價從11.6萬上漲至16.6萬，七年漲幅達43.1％。台南科工區周邊商圈一來年漲幅最高5.8％，至於板橋谷歌總部附近的仁愛新村目前小漲1.5％左右。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年科技大廠陸續投資南台灣，土地成本較低、資安問題以及低廉的水電成本都是考量主因；至於就業市場如何帶動房市，關鍵在於聘用人力，以板橋遠東通訊園區谷歌新總部為例，上千名員工將於今年底陸續進駐，周邊房市租售需求可望受激勵。

彰濱工業區資料中心位於市郊，工程師的租屋需求帶動透天隔套產品。台灣房屋彰化和美加盟店店東凌蔚菁表示，彰濱工業區周邊不少業者包下整棟透天做為員工宿舍，目前線西、和美5～6坪套房租金約6～7千元，兩年上漲二成仍供不應求；另四至五房的中古透天租金約2.5萬，投報率約2.5～3.3％，吸引投資客買透天轉當包租公，收租抗通膨。

尚在興建中的谷歌台南資料中心，周邊生活圈房價微幅上漲，安南區年漲5.8％，北區則年漲2.8％。台灣房屋台南湖美加盟店店東林裕傑表示，距離科工區10分鐘車程的九份子重劃區，不少建商在此插旗，新透天建案總價約1500萬起跳，透天總價則約3～4千萬。

至於雲林科技工業區周邊目前單價約15萬元，位處蛋黃區的斗六棒球場周邊新建案多，電梯別墅總價約2千萬上下，另火車站後站一帶，中古透天總價約8～9百萬左右。