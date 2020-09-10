鬼月房市超旺 驚見「三搶」盛況

今年農曆鬼月，房市淡季不淡，最新出爐的8月住展風向球衝上近10個月來最高點，建商推案、賞屋人潮都湧現高潮，不過也因市況火熱，建商控價態度愈發強勢，買方殺價空間持續縮小，要買到便宜房子難度也拉高。

代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，8月分數來到34.9分，比7月的34.4分攀升0.5分，呈現連六個月上揚，且續創今年以來新高，對應燈號則連續四個月呈現黃藍燈。風向球六大項目中，預售屋供給、議價率與成交組數等三項分數上升，廣告批數、來人組數則持平，新成屋供給分數下挫。

住展雜誌研發長何世昌表示，今年房市復甦力道比預期來得強，農曆民俗月房市買氣依然很旺，甚至出現「鬼搶祭品、建商搶推案、民眾搶買房」的「三搶」狀況。

在預售屋推案量指標方面，由於買氣高漲讓建商信心滿滿，推案信心飆上高峰，8月預售屋推案量高達800億，飆出今年單月新高。何世昌指出，建商近年積極買地，辦公和廠辦新案陸續公開銷售，光是8月北市推案量就逼近120億元。

來人組數方面攀升至每周37.8組，比上月成長3.1組。隨著新案源源不斷推出，指標大案舉辦銷售活動頻率增加，建案人氣表現亮眼，指標案接待中心就連平日都有不少人看房。成交組數方面，8月主要指標案也上升至每周2.5組、月增0.3組，成交組數與來人組數連袂創下今年新高。

何世昌表示，目前房市人氣、買氣強強滾，如果價格合理，新案銷售普遍沒有問題；不過，有些建案仍打出破天荒促銷方案刺激銷售，例如最近林口「溫得姆」案祭出包租15年保證收益方案，包租年限創下全台預售史上新紀錄。

何世昌分析，房市復甦，尤其投資、置產族群出手快狠準，不少建案在潛銷期就已被買走一半，由於房子太好賣，建商控價態度也轉為強勢，相對買方殺價空間持續縮小；若多頭趨勢不變，未來買方想買到便宜房子的機會恐將大減。