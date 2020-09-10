大智路正式通車帶動 台中東區房市燒滾滾

歷經三任市長，延宕13年的大智路貫通工程，今（10）日正式開通，成功縫合了台中火車站前後站的主要幹道，加上綠空園道及交通局積極開闢的大智機車停車場及立德停車場立體化工程，可望解決停車亂象，整體市容再昇華，也使區域邁入全新的發展契機，帶動東區房市交投跟著火熱。

根據內政部實價登錄資料統計，今年前八月屋齡5年內新成屋均價為21.8萬元，相較106年同期，屋齡5年內均價18.04萬元，短短3年有著逾兩成的漲幅！

此外，豐邑機構以35.2億元購入台中糖廠泉源段3560坪土地，換算每坪單價98.8萬後，土地市場也迅速增溫，東區住宅及商用土地價格，106年均價不過25.07萬元，至109年已暴漲至79.74萬元，十分驚人。

台中市建築經營協會理事長邱名仕表示，東區近年隨著「LaLaPort」正式動工、市府大車站計劃、鐵路高架化、秀泰廣場、總太國賓影城等利多匯聚，台中車站新商場「橘町三丁目」也已啟動招商，預估將有40商家進駐，東區整體發展快速增溫，帶動土地、新案價格一路上漲，店面需求也越趨熱絡。

如區域指標案「坤悅高飛」坤悅開發新案「坤悅高飛」，規劃37~41坪、純3房產品，基地緊鄰十甲新光市場與旱溪樂業商圈，邀請天祥結構、若水設計及呂永豐&李明哲建築師等一級名宅團隊聯手打造，住宅部分已熱銷超過八成，平均每周都有近20組的預約來客量；其中，店面產品挑高4米，1+2F的稀有金店面反應不俗。