仁愛帝寶名媛戶 大砍2.1億元求售

北市豪宅「仁愛帝寶」由「帝寶貴婦」陸勝文轉手出去的21樓，三年後將再度標售，屋主大砍總價2.1億，以5.659億、拆算每坪208萬元的破盤價求售。戴德梁行董事總經理顏炳立表示，「帝寶年紀大了，價錢已經回不去了！」降價求售可以理解。

戴德梁行將公開標售「仁愛帝寶」D棟21樓豪宅，包括建物262坪及停車位4個共計316坪，標售底價為5.659億，訂十月15日開標。經查證，此戶原本由名媛陸勝文持有，後因債務問題被法拍，2017年被鄭姓營建工程和砂石業者以總價7.7588億買下，經拆算後每坪取得價格達290萬。

這位神秘的買家傳聞為新北市的營建工程業者，買進原因可能是以房抵債。他於2018年曾加價6,212萬、以8.38億待價而沽，但乏人問津。2019年以原價7.7588億求售未果；今後竟一口氣大砍2.1億公開標售，戲劇化求售過程頗令市場矚目。

戴德梁行董事總經理顏炳立坦言，不論當初屋主用多少錢買進，現在7.7億的價格已經不存在，一定要降價回歸市場機制才能賣掉，因此戴德梁行決定採公開標售方式讓市場來決定。

顏炳立說，「帝寶年紀大了，價錢已經回不去了！」畢竟現在「琢白」每坪頂多220萬、「ONE PARK TAIPEI」260萬；不過他也預期，底價大砍到合理水準後，應會有「帝寶」住戶出來承接，畢竟游資多、住習慣「帝寶」的人，還是可能收下來避險。

瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛表示，2017年「帝寶」21樓以7.7588億轉手時，市場就傳言可能是以房抵債，真實成交價格可能與實價債務不相符。儘管有人認為「帝寶」多年來屢被負面形象影響，第一豪宅的光環儼然褪色，但純綷從此次標售底價5.659億來看，不論對自用或置產客都有一定吸引力，預期成功脫標的機率不低。