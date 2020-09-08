北士科園區夯 這豪宅轉手大賺逾千萬

吸引各大建商插旗的北投士林科技園區在政府官方持續推動之下，近期房市受到矚目，尤以主幹道文林北路表現最為亮眼。根據全國不動產企研室統計近期文林北路實價登錄揭露，出現不少獲利了結交易。

如在地稀有百坪豪宅「遠雄御之邸」8樓戶以總價1億200萬元售出，屋主獲利1100萬元；14樓戶轉手也賺了695萬元。另外，中古華廈「寒舍雅筑」以總價2500萬元轉手，屋主獲利420萬元，投資報酬率高達20%，頗為驚人。

觀察近期「遠雄御之邸」實價登錄2筆交易，全國不動產明德捷運店店長徐晟旻分析，「遠雄御之邸」位北投文林北路86號，規劃56戶，屋齡約7~8年，設計百坪以上豪宅型產品，正面北投士林科技園區第一排，可說是在地超稀有的大坪數豪宅社區。

因此價格具支撐力，歷史最高價曾見9字頭，歷年平均成交價則在6字頭，隨著房市回溫，加上北投士林科技園區話題加持，現在單價不但站穩7字頭，更直逼8字頭，相當看好後市表現。

另外，「寒舍雅筑」3樓戶屋主在2012年以2080萬元進場，今年6月以2500萬元獲利了結，每坪單價來到52.4萬元，價差420萬元入袋，投資報酬率高達20%。徐晟旻指出，「寒舍雅筑」是屋齡35年、樓高12樓的中古社區，因單價、總價相對親民，轉手性佳，因此創下高投報率，是想入手北投士林科技園區不錯標的。

由於近期北投士林科技園區話題正夯，周邊建案醞釀推出，加上近來房市回溫，帶動價量明顯成長，徐晟旻表示，未來北士科園區有相當龐大的建設利多與就業機會，發展備受看好，想置產北士科園區周邊的購屋族，可參考實價登錄行情，建議正負5%即可出手。

全國不動產總經理藍怡婷分析，從內科、南軟發展帶動房市來看，科技園區確實對房價有一定的支撐力，而北投士林科技園區有台北市最後一塊處女地之稱，要打造結合生產、生活、生態等功能完整之科技產業園區，基地鄰近捷運士林、芝山、明德站，至天母也不遠，已吸引各大建商前來插旗，對想投資置產的購屋族來說，沿著科技園區重大利多置產，確實是不錯的投資參考。