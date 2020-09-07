房貸平均期數創新高 要22年才能還清

據內政部統計，全國今年首季新增購置住宅貸款平均期數達269期，相當耗時22.4年才還清房貸，寫下新高。房仲業者分析，房價續揚加上低利，讓民眾不急著還清房貸。

根據內政部不動產資訊平台統計，今年第1季新增購置住宅貸款平均期數為269期，若以每月還款來看，購屋者需22.4年才能還清房貸；新增購置住宅貸款平均利率1.79%，平均貸款成數約62%。

進一步觀察六都平均房屋貸款期數，高雄市平均貸款期數達278期最高，台南以277期居次，相當要花約23年才能繳清房貸；雙北市部分，新北市達274期，台北市平均貸款期數為262期。

住展雜誌研發長何世昌表示，房價驚驚漲，讓購屋負擔變得更重，銀行業者則推出30、40年期房貸方案。在低利情況下，若民眾不想壓縮生活品質，會將還款期拉長，每個月可使用資金相對充裕。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，過去貸款利率太高，民眾有錢多數先還房貸。不過，隨著利率來到歷史相對低點，購置不動產成本變低，民眾反而不急著還房貸，而是將資金運用於投資或是維持生活品質。

舉例來說，A先生已購屋10年，不過至今尚未還本金。主因A先生每年投資效益達10%，將資金用於投資理財效益更佳，獲利與房貸之間利差讓A先生不急著還房貸；徐佳馨提醒，若一般民眾不善理財或保守型投資就不建議這樣操作。

何世昌指出，除非利率急遽走升或是房價大幅滑落，房屋貸款期數才有可能快速收斂，否則可能持續寫下新高；徐佳馨也認為有可能持續寫新高，若屋齡較輕且在法規同意下，銀行可能推出更長年期貸款方案。