可寧衛老闆售高美館千坪建地 每坪167萬元

可寧衛董事長楊慶祥原本規劃跨入房地產，8年前向高興昌購得近1,007坪「住五」建地，不過，因考量可寧衛本業忙碌，分身乏術，因此，決定以競標方式，出售該筆帶有建照的美術館特區精華地，競標底價每坪約167萬元。

接受委託的香港商世邦魏理仕台灣分公司，已經將可寧衛董事長楊慶祥個人要處分該地的資訊，透過高雄市不動產開發公會名義，希望轉送公會的建商會員了解。

相關文件指出，該地在青海路段64號，屬於美術館特區，基地面積約3,328.43平方公尺（約1,006.85坪），地點就在京城建設推出的「美術皇居」後方，將在10月14日開標。

香港商世邦魏理仕表示，該地使用分區屬於「住五」，標售的土地，帶有建照，包括容積獎勵30％、以及開放空間獎勵25％，再加上高雄厝的相關機制，大約可興建樓地板面積約40,685.24平方公尺（約12,307.28坪）。

據指出，該地的地主是可寧衛董事長楊慶祥，此次採取競標模式出脫的底價，大約每坪167萬元，總底價約16.81億元，出價高者得。

相關人員表示，可寧衛董事長楊慶祥原本打算進軍房地產市場，因此，大約在8年前，便以個人名義，向高與昌購得此地，並已完成建照申請。

不過，近期因可寧衛公司業務繁忙，有更多的業務項目投入，導致分身乏術，無法跨足房產市場，因此，決定出售。