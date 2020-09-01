三民和永康房市分居高南二都冠軍 黑馬是它

高雄和台南二都今年前8月房市買氣略降，高雄8月單月買賣移轉3219棟，年增33.5％，各區交易數量仍然由三民區居冠，而台南市8月單月建物買賣移轉棟數1982棟，年增23.3％其中，永康區仍穩座今年台南全行政區交易量冠軍，而擁有港灣美景與遊艇城的安平區，近年受到建商搶進的拉抬，8月單月的排名則從第五名，直上第二，成為台南房市黑馬。

台灣房屋統計指出，高雄8月單月建物買賣移轉量3219棟，雖然月減11.4％，年增率仍達33.5％，累計高雄今年前8月總交易量為23524棟，則是年減7.2％。

台南市8月單月建物買賣移轉棟數為1982棟，也是月減約11.8％，但，年增率也達23.2％，累計今年前8月，台南總交易量為14732棟，年減4.4％。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐1日表示，疫情過後的遞延性買氣需求，逐漸回歸理性，在購屋族不追價的情況下，南台灣的高雄和台南等二都，買氣短暫修正，高雄8月也因市長補選干擾，買氣略降。

不過，因自主需求強勁，且台南因台積電在南科設廠議題正熱，永康需求穩定，仍為台南房市主力，張旭嵐指出，台南的另一個行政區安平區，屬於市政中心，近老城區，新光三越百貨商圈、安平商圈成熟便利，因安平港灣碼頭投資案啟動，近年建商在國平重劃區積極推案，新建案交屋推升安平區的房市熱度。

台灣房屋澄清覺民加盟店店長江清木表示，細看高雄各行政區交易變化，仍然由三民、鳳山、左營拿下前三名，三民區以521棟，連莊高雄全行政區交易量第一。

江清木指出，市場游資豐沛、房貸利率低，讓高雄剛性自住買盤穩定，三民區佔幅廣大，人口數居全市第二，交易量能相對高，其中，從科工館以東到接近鳳山文山特區交界範圍內，20年到25年的中古大樓物件相當熱門，3房總價約700萬到1000萬元。

近來房市熱絡的台南市，竄出平安區這匹黑馬，從7月的第五名，直上第二名，台灣房屋台南成功店店東白晉昌指出，安平8月移轉棟數竄高，主要受安平區永華路一帶，包括「博悅」等4到5個建案交屋潮帶動，擠上台南亞軍寶座。

他說，台南安平區近年確實是新興熱區，建商推案積極，甚至有不少企業主包團到國平重劃區賞屋，因看上安平港遼闊的海灣景色，一口氣訂下五戶「遠奏曲」大坪數物件當度假宅，顯示市場熱錢充沛，也證明國平重劃區的熱度。