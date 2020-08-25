7月買賣移轉逾3萬棟 房地合一稅時代新高

疫後房市發燒，根據內政部最新統計顯示，7月全台建物買賣移轉棟數約3.06萬棟，月增19％、年增3％，全台交易量單月站上3萬棟，創下房地合一稅實施四年半、55個月以來的新高，上次站上3萬棟，則是2015年12月時房地合一稅實施前稅制轉換的大量移轉潮。

去年7月全台買賣移轉棟數即創下2.96萬棟房地合一稅實施後的高檔水位，今年7月更突破去年高點，攀上3萬棟大關，累計今年全台前七月全台買賣轉棟數為17.09萬棟，與去年同期相較仍衰退約1.1％。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，全台單月3萬棟的買賣移轉棟數，已經逐漸接近上一波房市榮景時的移轉量能，較為不同的是，上波房市榮景時，雙北市單月的移轉棟數合計可達上萬棟，目前僅回升至七、八千棟，這也反應即使大台北復甦腳步較緩慢，但大台北以外的都會區交易熱絡，房價負擔愈低的區域，交易量增加的情形愈明顯。

自6月疫情趨緩後，無論新推案與中古屋市場買氣，都明顯感受一波疫情期間的觀望買盤遞延爆發，疫情期間全台每月移轉棟數僅約2.2～2.5萬棟，不過7月移轉登記大幅增加。

這一波疫後房市交易在7月大爆發，六都中又以桃園、台中年增分別達14％、12％最高。非直轄市則以新竹地區買氣最強大，新竹市、縣單月均達千棟以上，年增38％、29％，分居第一、二名，反映近來製造業、科技業景氣暢旺、台股指數持續續攀高，同時帶動高所得、相對低房價、與製造業景氣密切相關的新竹地區，房市買氣暢旺。

曾敬德表示，雖然8月遇上農曆7月可能讓交屋腳步放緩，不過以7月大房仲業者業績仍高檔不墜的情形推估，8月買賣移轉棟數仍將持續高檔，今年全合仍有機會超過30萬棟。

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