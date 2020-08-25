自住撐場 7月房貸、土建融餘額雙創新高

中央銀行公布7月全體銀行購置住宅貸款（房貸）及建築貸款（土建融）餘額，各增至7.670兆元及2.269兆元，續雙創歷史新高，其中土建融餘額年增率15.45％，為2011年10月以來的106個月新高，代表建商仍看好未來房市自住需求買氣。

央行統計顯示，土建融餘額2019年9月正式衝破2兆元大關，且已連續17個月創歷史新高，餘額年增達3,035.95億元，年增率續仍再上揚，較6月增加0.45個百分點，已連續14個月均是二位數成長，年增率由負轉正累積已連續43個月。但單月餘額增加226.69億元，低於6月的374.03億元。

房貸餘額7月則是連續42個月創歷史新高，年增金額達4,708.30億元、年增率6.54％，較6月底小幅下滑0.05個百分點，但已連續8個月均在6.0％之上的相對高水準。單月則是增加562.38億元，較5月多出107.73億元，顯示自住客仍明顯回籠。央行官員指出，以台北市等六都的移轉棟數統計來看，六都買賣移轉棟數月增率全部達二位數，六都合計月增率19.3％，年增也有2.8％。

雖然上半年六都累計移轉棟數仍年減1.2％，但主要是2019年台商回台的一波商用不動產交易熱絡，帶動整體房市，形成較高基期的效應。基本上疫情影響本來就小，隨解封後房市更顯回溫，包括新成屋及中古屋交易均活絡。

延伸閱讀

無殼蝸牛等不到了 營建業景氣飆9年新高

7月買賣移轉逾3萬棟 房地合一稅時代新高

房市風水輪流轉！老謝點名這裡接著漲

疫情恐重燃 行庫六面向看房市