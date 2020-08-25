資金潮下只「它」沒受惠 交易量還腰斬

資金浪潮下，具有收益、保值或自用價值的商用不動產特別受到青睞，唯獨高價店面變成票房毒藥，根據統計，今年上半年北台灣僅成交11件億元店面，相較於過去二年同期均在20件以上，交易量呈現腰斬，大面積、高租金的店面招租不易，高價店面市場交易進入冰凍時期。

房仲業者根據實價登錄統計，台北市億元店面在2016～2018年上半年都有雙位數，今年僅有六件，桃園去年上半年更高達12件，今年則衰退至僅有二件，整體北台灣地區億元店面交易在去年上半年達到26件高峰，今年上半年合計僅有11件。

住商不動產企研室經理徐佳馨表示，近年來虛擬通路表現強勢，因此實體店面走向「小而美」，商圈受人潮減少，部分店面租金水準逐年下修，使得以前受歡迎的高總價店面交易明顯降溫。

大家房屋企研室主任郎美囡表示，總價逾1億元級別的店面，面積大、租金高，以最低2%的租金收益率要求來說，月租金至少要在17萬元以上，能負擔高租金的租客有限，招租不易反而不受歡迎，儘管上半年市場游資充沛、利率探低，億元店面卻不受青睞，交易量每況愈下。

桃園市交通建設、社會福利等議題，人口正成長帶動商機，特別是2018年底九合一選舉後，高總價投資板塊挪移到桃園市，中正藝文特區、青埔高鐵特區不乏億元以上的高價店面交易。

不過今年市場交易因國際政經動盪、新冠肺炎干擾，海外資金及產業鏈回台布局，高總價不動產投資以廠房、工業用地及商辦為多，反而成為北台灣高價店面交易衰退幅度最大的地區。