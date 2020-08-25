剛性需求當道 全台新案2～3房比例高達九成

數字科技旗下591房屋表示，591新建案調查今年公開銷售的新建案的規劃房型配比，發現全台新案2、3房比例加總逼近9成，其中3房比例略高於2房，顯示自住需求若預算無虞之下多會選擇一次到位，加深建商推3房信心，然而2房產品則是在台北、台中成為主力，北市的高房價使建商推2房低總價產品吸客，台中則是受惠建設題材投資風氣盛行，2房投報高深受青睞。

591新建案調查，今年1~7月六都、新竹公開銷售的新建案，各縣市狀況不一，其中台北市今年新案規劃以2房為大宗，占比約45.8%，跟3房差距有10%之多，主因是今年新案不少是都更重建案，多集中在士林、大同、信義等舊商圈的精華地段，單價高建商只好縮小坪數拉低總價，將重心擺在2房規劃。

新北市向來推案多，近年來量體都集中在重劃區，今年新案房型配比雖2房、3房比例差距不大，但是需注意的是在重劃區中房價相對較高的板橋江翠及新店央北，出現不少25~28坪的3房產品，這些「小3房」產品扣除公設比後，室內坪數約在20坪內，算是在高房價之下的特殊型產品。

桃園今年新案則集中在龜山A7重劃區，2字頭單價又具有捷運機能，吸引不少雙北客用距離換取空間，建商也瞄準想住大一點空間的需求，首購就能在千萬總價內直上3房產品。另外，今年另一亮點莫過於小檜溪重劃區，鄰近成熟商圈，今年已吸引遠雄、國泰等品牌建商插旗，水岸景觀同時也吸引不少換屋族群，建商更有信心推出3房以上的格局搶市。

新竹今年房市火熱，不僅出現秒殺案，更有區域建案創新高價的消息，園區買盤薪資水準高，相對房價所得比低，即便是首購客層也是瞄準3房產品買好買滿，像是今年推案熱區新竹縣竹北市，新案規劃主力坪數落在35~45坪的3房產品，占比就高達6成，比例全台最多。

台中市是六都之中2房比例最高的縣市，主因是商場、交通建設題材不斷，今年底台中首條捷運綠線即將通車，引出一波看漲潮，投資客搶進置產，受惠建設題材北屯G0特區、廍子重劃區1~2字頭開價，2房產品低總價投資CP值高，另外舊城區台中車站則是8月底後前後站道路打通、LALAPORT動工等利多，也有投資客搶購站前8百萬上下的2房產品，加深建商推小宅的信心。

南台灣部分，台南今年新案集中在永康大橋重劃區，開價2字頭，該區買方客群多為南科剛性需求，預算充足，建商為迎合以往住慣透天的南部鄉親規畫大樓3房產品，除能符合基礎生活習慣外，且房價親民總價還在可負擔範圍。高雄同樣也是自住需求當道，建商今年2、3房比例加總超過8成，其中3房比例略高2房1％左右，同樣也是因為高雄房價低，購屋客還是希望能一次到位，3房產品才能符合居住習慣。