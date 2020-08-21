房市風水輪流轉！老謝點名這裡接著漲

房市透露了跟過去不一樣的訊息！財信傳媒董事長謝金河觀察，目前低總價的平價產品交易熱絡，房市的漲勢也由蛋黃區漲到蛋白區，這都代表著社會中產階級的崛起。

謝金河16日在臉書發文指出，中華民國房仲公會全國聯合會榮譽理事長李同榮最早看好房市的復甦，他認為在錢多、利率超低，資金效應擴散下，房市會有2、3年好光景。房產專家張欣民也看好房市，尤其今年上半年房地合一稅實徵43.6億元，比去年同期成長94%，過去這些年，房地合一稅是壓抑市場的主要變數，今年這個現象值得注意。

他說，若比較疫情對房地產業造成的影響，SARS的時候房地產跌至谷底，是一次買房最好的切入點，這次疫情重創經濟，各國把利率降至零，又大印鈔票，現在股市大漲，連黃金都炒上2,000美元，白銀三個月內從11.86上揚到29.82美元，房地產作為保值性資產，也在資金擴散效應下，出現比較顯著的漲勢，但這次房市的上漲，有幾個內涵值得留意。

一是，過去幾年房市焦點都在高價豪宅，或都市精華蛋黃區，但這次跟過去不一樣，豪宅交易平淡，但1,000萬加減500萬元的低總價平價房交易熱絡，這代表社會中產階級的翻醒。二是房市的漲勢已從蛋黃區漲到蛋白區，尤其是屏東、彰化、南投、花蓮等二三缐城市，按照統計，這兩年屏東房市漲幅最大。台灣不算大，但是房地產區位發展十分不均衡，過去台中市房價只有台北一半，高雄只有台中一半，其他城市房價更低。

這次台商回流，產業在地投資漸漸改變房地產業過去的宿命，像台積電在南科的12吋廠改變了台南市房地產行情，現在善化、永康，甚至仁德、歸仁都出現漲勢，過去台南房價只有1字頭，現在往2字頭、3字頭邁進，下個很可能一直低價的高雄見到更明顯的漲勢。

謝金河最後也說，台商回台投資，帶動的產業聚落，因為就業產生的實質所得提升，促成的中產階級置產，這是台灣底層經濟崛起的一個好現象。

文章來源：謝金河臉書

（ 中時新聞網 徐慈薇）

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