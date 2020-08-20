房市兩極化 雙北讓利案大降價

房市近兩個月市況火熱，部分熱銷案甚至廣告來不及打就賣光；不過房市也未必一片紅盤，仍有不少連降價都賣不掉的案子，呈現冷熱兩極。據專業市調顯示，雙北市有些新成屋讓利案殺很大，一坪甚至大砍60萬元拚成交。

住展雜誌調查指出，雙北市線上銷售中，平均開價降幅達20％以上的建案共有24個，幾乎都為新成屋；其中台北市有13個、新北市有11個。北市部分，有一坪大砍60萬的案例，至於新北市也有房價打六折、跳樓拍賣求售的，雙北讓利案殺很大引發關注。

住展雜誌研發長何世昌表示，今年建案頻頻漲價，但買方不必因此灰心，因為市場上還是有不少新成屋大幅降價，只要多看、多比較，仍有機會撿便宜。他指出，大安區仁愛路二段「閱狷聲」在房市最高點時開價每坪190萬，如今降至130萬元，每坪大砍60萬，以最大戶150坪計算，每戶總價就狂降約9千萬，其降價額度已能再買一戶豪宅了。

調查顯示，降價幅度最大的是五股洲子洋重劃區的「未來家－一芳洲」，一次打到六折，由於推出時房市正夯，每坪開價平均49萬元，目前完工交屋後每坪降至29.5萬，降幅高達40％。另外林口新市鎮「大禮悅」也降幅驚人，每坪開價平均42萬降到27萬元，降幅達36％。新莊「皇翔御花園」則降幅第三高，從每坪69萬賣到46萬元，降幅約33％。

另外新莊「容邑PARK」目前平均每坪開價42萬元，比高峰大降30％，最低成交價3字頭，是現在副都心重劃區少數還有3字頭成交價的建案。至於南港「Chloe」、新店「國礎富裔河」、中山「TAKUMI」等三案，目前表價均比最高平均開價低兩成五左右。若以調降金額作比較，則以「TAKUMI」每坪降30萬元最多。

何世昌指出，線上銷售中且大幅降價的建案有兩個共通點，就是銷售期較長，且全部為成屋案。至於降價理由不一，有的是預售時開價過高，有的是總價過高，有的是曝光度低、就算降價也少人知，有的是買方接受度不高等。但無論為何，業者大幅度讓利，就是希望獲得消費者青睞，讓房子能夠順銷。