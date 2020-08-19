高雄前7月移轉棟數略減 房仲：成長趨勢不變

高雄市今年前7月累計移轉棟數逾2萬件，但較去年同期減少逾1成，房仲業者指出，去年成交爆量，今年表現稍拉回。若對比今年與2018年同期交易量，高雄市今年有5.2%成長，成長趨勢並未改變。

中信房屋引用六都公布的最新買賣移轉資料，高雄市累計移轉棟數逾2萬件，不過較去年同期減少了11.4%，略遜於其他五都。

中信房屋研展室副理張漢超分析，高雄今年房市交易表現稍收斂，但若對比今年與2018年同期交易量，高雄市今年成長5.2%。代表去年交易爆量，今年表現稍拉回，不過成長趨勢並未改變。

房價表現也出現變化，據中信房屋統計，高雄捷運紅橘兩線各站住宅平均單價呈現「北東漲、南西跌」。以捷運橘線為例，過往生活機能佳，距高雄傳統核心市區較遠的區域，今年房價都微幅向上拉升。張漢超說，房價部分各區域呈現漲跌互見，不過若就捷運各站周邊住宅平均單價來觀察，北高雄房價成長力就有略勝南高雄的表現。

美中貿易戰後，不少台商加速回台腳步，當地台商回高雄置產現象升溫。張漢超分析，台商多偏好北高雄農十六特區、高雄美術館等地，主要因物件較新、環境寬敞等特色。

他說，高雄房市去年爆量成長，今年高雄房市仍呈現成長趨勢，主要因市府對港都營造、建商積極布局與當地房價基期較低，吸納了不少外地客入市。短期成長趨勢不變，展望後市也可望持續穩定發展。

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