買氣「鎖」不住 外國人在台買房穩健向上

依據內政部最新統計資料，今年上半年度外國人在台購置不動產，建物共603棟，較去年同期成長10.2%，是近三年同期新高，土地累積1,479筆，雖然跟去年同期比下滑11.0%，但土地移轉面積卻大幅提升121.6%。大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，今年上半年雖然多數國家採邊境管制，讓人流受阻，不過中美貿易戰及新冠肺炎之故，反而加速資金及企業回流台灣，其中不乏以第三地公司進行置產配置，讓外國人取得台灣不動產的量體穩定向上。

綜觀上半年度外國人在六都交易情況，建物移轉棟數及面積由台北市奪冠，上半年共122棟、建物面積超過3千坪，新北市也有122棟，不過建物移轉面積僅2千5百坪，購置面積較小，台中市雖然97棟，但大面積的交易多，建物移轉面積超過2千6百坪，而土地移轉量則以桃園市獨占鰲頭，上半年共312筆、土地移轉面積共2萬7千坪，台中市居次，移轉208筆、移轉面積2萬5千坪，新北市位居第三，上半年202筆、移轉面積2萬1千坪。

郎美囡指出，外國人購屋以主要都會區居多，其中雙北市更是外國人購屋的主力區域，今年各國量化寬鬆，熱錢竄入不動產市場，讓住宅與商用皆有表現。而在雙北之外，不少台商積極在台布局，且物流業順勢拉升，對大面積廠房、工業用地及商用不動產的需求增加，而桃園市的位置、條件、建設議題都具吸引力，故土地移轉量體最大。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，受惠於全球性的資金寬鬆，加上低利環境使然，國內不動產市場信心度提升，市場堪稱穩健，不動產交易在節稅與財產布局的思考下，也讓境外資金購買台灣不動產的交易持續成長，交易也更為活絡。

（時報資訊 王逸芯）