錢潮湧 買房佳機？他這樣做已賺逾百萬

近期海內外熱錢持續湧入國內，使台灣股市、匯市與房市同步向榮，不僅台股前波已改寫歷史新高，短期持續在歷史高原區強勢整理外，新台幣兌美元匯價也呈相對強勢格局，若非央行阻升，新台幣可能已升破29元大關。

房市方面，台灣今年以來在北、中與南部等地新建案不斷推出，就是因應房市景氣快速向上攀升，使2020年上半年買氣愈趨熱絡。據了解，原本有對表兄弟，都排在今年下半年將陸續結婚，而婚後原本想租房即可。

但考量好地段的房租居高不下，且難以殺價，竟雙雙決定由租轉買，兩人現下在雙北地區尋找好的標的，伺機買房，所幸家人也都支持他們的想法。另有一名案例，他原在2年多前，於台灣房市還處低迷時期，就在台中地區由租轉買。

不過，他在台中火車站附近找到一幢甫建好2年的大樓，卻在建商出價850萬元，而他殺價至800萬元後，對方竟沒回音，使他趕緊向好友求教，該如何是好？

這名男子的好友探詢相關資訊後，發覺位處該幢大樓的2樓位置，建坪達40坪，且附送停車位，附近又沒什麼風水上的煞氣，於是建議他別管殺價了，趕快以850萬元成交，因為在台北地區可沒這麼好康。

於是這名男子還是出手850萬元了買下該幢位處2樓的新房，如今甫過兩年，同幢大樓上的3樓處，卻傳來已有人出價1100萬元，而房主仍不願賣的好康事，顯示他買房後的目前的帳上，已淨賺至少逾200萬元了。