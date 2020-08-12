台資回流、低利與資金寬鬆 引爆全台換屋潮

台資回流、低利與資金寬鬆引爆全台換屋潮！今年7月建物買賣移轉棟數交易量，六都共2萬3,588戶，其中，台中交易量達4,059棟，月增11.2％，也是今年首次突破4,000棟大關。

台中房產熱度直線上衝，今年前七月家戶購屋比達2.43％，僅次於桃園2.95％。鄉林集團董事長賴正鎰分析指出，觀察今年掀起全台換屋潮，加上土地與營造成本推升房價，引發房市「恐漲心理」，致使購屋置產與投資客同時出籠，讓新預售屋快速去化。

內政部統計資料顯示，全台在上半年的住宅開工戶數總計60,487戶，其中台中市以14,530戶居第一，高於新北市的10,809戶，佔全台開工總量近1/4。

而根據台中市不動產開發公會統計開工申報案件，今年上半年預售推案戶數計1萬2,415戶；總銷金額已達1,504億元，下半年還有許多百億大案將陸續進場，估計大台中今年推案總量可望突破3,000億元大關！

鄉林不動產研究室指出，人口紅利與區域成長性牽動各區域房市的消長，台中市受惠於年產值逾8,000億元的中科園區，磁吸大量年輕人到台中就業定居，本地與外地建商競推新預售案，新成屋和中古屋市場也是強強滾，在六都之中家戶購屋比僅次於桃園市。

此外，台中市受惠於軌道經濟效應與重大交通建設進補，房產熱度直線上衝，前七月家戶購屋比達2.43％，捷運綠線通車在即，屯區與海線重大建設陸續到位，緊接著捷運藍線也要開始規劃，區域輪動掀置產熱潮，山海屯蛋白區因重劃利多及生活機能躍進，房價大幅追漲。

賴正鎰說，此波資金行情使得土地行情飆漲，房價飛速進化，而建商搶土地之熱度，讓人匪夷所思。他說，重劃區部份以台中市13期與14期以及接近高鐵的單元五等新興重劃區土地最夯，若以新地價與營建原料及工資墊高的建築成本來換算，未來新推案預售開價至少要漲15％至20％，每坪單價逼近40萬元。

鄉林不動產研究室表示，台中新興重劃區發展快速，依區域行情分析，北屯捷運GO站附近、單元12及烏日高鐵特區還可看到單價低於30萬元個案；而西屯、南屯重劃區精華地段的新案基本上都已是「4字頭」起跳。

至於單元2與單元3，因靠近高鐵與五權西路，房價已是35至40萬元；擁大片綠地景觀及建設的水湳經貿特區直接是40~50萬元/坪；而舊台中市區部分，較靠近台灣大道的北區和西區開價每坪40萬元以上，台灣大道沿線則是42~48萬元/坪，若是面對公園、園道或大片綠地或品牌建商的開價更高。

鄉林不動產研究室說，台中市推案熱區今年上半年仍集中於台74線及捷運綠線的北屯區、北區，以及高鐵周邊太平及烏日、南屯等具交通及新重劃區的題材地區。過去台中縣市交界的新興重劃區，新案單價30萬元是基本門檻；市區成熟商圈新預售建案每坪單價則是站穩40萬元，2字頭差不多已成絕響，只有在偏一點的蛋白區才看得到。

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