房地合一稅上半年增9成 台中市超過雙北市

據財政部統計資料庫的資料顯示，今年上半年全國房地合一稅的個人稅收為43.6億元，較去年同期的22.4億元，年增94%，同時也是房地合一稅制上路以來的新高，房地合一稅收增加則反應，2016年以來買進不動產的民眾，今年出售後不動產價格有一定的增值幅度。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年上半年的房地合一稅收增加，主要課稅對象都是2016年1月1號以後取得的房屋，今年售屋時有所獲利的屋主或地主，從統計資料來看，可以看出雙北市以外的市場，過去四年多的房價呈現上揚走勢，因此今年上半年繳交的房地合一稅也明顯多於雙北市。

統計2020上半年全國的個人房地合一稅收金額為43.6億元，六都納稅金額最高的是台中市，房地合一稅收為10.6億元，年增幅度高達164%，光台中市的房地合一稅收就超越雙北市的總和，顯見在台中市2016年以後買進的不動產，今年上半年轉手出售時，不少交易都有明顯獲利。

2020年上半年房地合一個人稅收第2高的是高雄市，高雄市2020年上半年房地合一稅收達7.5億元，台南市則是4.2億元，反觀房價水準最高的台北市，房地合一稅收在六都中排名末段班，為3.6億元，甚至比台南市還低迷，主因台北市雖然房價止跌回穩，但與中南部房市活絡的交易表現來看，短期內的上漲空間有限，且可能買方多自用，並沒有短期買賣的動機。

曾敬德指出，房地合一稅收的增加，一方面反應新制上路後的不動產價格有所增值，一方面可能也反應出短期交易的狀況增加，尤其是雙北市以外的區域，近年的房價漲勢明顯，若是房價漲勢太快且投資過多的話，可能不利於長期的房市發展。

（時報資訊 郭鴻慧）

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