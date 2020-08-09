五星飯店宅旋風 席捲全台

房市交易熱絡，五星級飯店結合豪宅的推案趨勢再掀起旋風，甚至從台灣頭吹到台灣尾！大陸建設、富邦建設、興富發集團、京城建設、遠雄企業團等，紛紛投入結合五星觀光飯店提供高規格服務的飯店宅開發行列。

其中，富邦集團北市信義計畫區D1的「最貴菜園」，結合瑰麗酒店Rosewood飯店和豪宅，有望打造「最貴飯店宅」，若推出每坪可望上看260萬元。至於大陸建設將於9月中旬，推出南台灣第一座高檔飯店宅「和陸寓邸」，每坪將開出45～50萬元的價位，相當有看頭。另外，興富發建設集團更將引進英式管家服務，延伸到公共高端服務，預料將成為下波房市新亮點。

大陸建設已躍居為飯店宅的大戶，除與寒舍集團攜手合作、並已光榮結案的台北市南京東路松江路口「琢豐」外，9月將轉戰高雄。

高雄繼遠雄企業團「遠雄THE ONE」，率先結盟IHG洲際酒店集團打造飯店宅，轟動市場之後，大陸建設與日本大和房屋集團合資的汎陸建設，9月將推出南台灣第一座「日系飯店國際寓邸」─「和陸寓邸」，年初已動工，興建飯店和住宅共兩棟。

其中飯店為「高雄日航酒店」，住宅則為「和陸寓邸」，由大倉日航酒店管理提供服務，坪數22～55坪，約227戶，最近海悅國際已開始潛銷，預料將挑戰「5字頭」。

另外，大陸建設還將在年底至明年初，於台北市南京東路五段馥敦飯店原址，引進凱悅飯店集團旗下時尚酒店品牌「尚萃」（Centric），推出精品飯店宅。

至於全台「最貴菜園」D1，富邦掌門人蔡明忠早在2018年即簽下瑰麗酒店Rosewood Hotels & Resorts進駐，最近建照正式核發，規劃為兩棟地上37樓、地下4層大樓，總戶數為235戶，其中1～9樓為飯店，10樓以上為住宅，若引進飯店管理服務，住宅將再大升級。若富邦D1推出，每坪行情有機會上看230～260萬元，比區域豪宅高出一成。

此外，興富發集團將在高雄市投下房市震撼彈，規劃在「愛情河左岸」、「高雄凱悅飯店住宅案」引進飯店式高端服務。

住展雜誌研發長何世昌表示，飯店式住宅開發案最近愈來愈多，在雙北市、台中和高雄市遍地開花，買氣不錯，尤以中小坪數產品成交最熱絡，價格也很漂亮，依銷售成績觀察，買方接受度頗高，目前市場發展空間可期。

興富發 推五星豪宅升級版

豪宅只有奢華硬體已不夠看，近年掀起五星飯店豪宅的「升級版」，不過興富發建設集團總裁鄭欽天，將有「加強升級版」的祕密武器，計畫引進「英國大管家」、及國際旅館金鑰匙組織的「金鑰匙」服務團隊，打造精品飯店宅。

興富發高雄928檔期指標新案「愛情河左岸」、明年度百億大案「凱悅飯店住宅案」，將率先引進頂級管家服務飯店宅，讓房價再加值。

台灣早在20多年前即有「物業管理教母」齊家物業創辦人周楓，率先引進「英國大管家」服務進駐豪宅；近五年「文華苑」、「西華富邦」，更掀起五星飯店管理豪宅的熱潮，雙雙躍居全台房價標竿、站上「200萬俱樂部」，掀起市場跟風，幾家大型建商紛紛攜手五星飯店，加入飯店豪宅的行列。

最近興富發建設集團更將祭出「加強升級版」的「精品飯店宅」，常在國外旅遊的鄭欽天計畫引進「英國大管家」及「金鑰匙」服務內容，結合五星飯店服務，進駐到旗下住宅，提供住戶更升級版的服務。

一般大眾對於「英國大管家」的形象認知，是一身深色的燕尾管家服、畢挺的雪白襯衫、手套，舉止優雅，嚴謹幹練，為皇室貴族專屬的。至於佩戴「金鑰匙」的人，則是飯店界最頂尖的禮賓司Concierge，飯店業視之為使命必達、無所不包的「萬事通」，要取得這把「金鑰匙」必須通過層層嚴格考驗才有資格佩戴，號稱為飯店界服務奧斯卡獎。

鄭欽天希望寵愛住戶，提供可融合「英國大管家」和擁有「金鑰匙」資格的頂級管家服務，目標要比五星飯店服務更到位、更上層樓。

興富發建設代銷事業部特助苗青德表示，集團規劃第一個提供管家服務的「精品飯店宅」，將會是高雄愛河第一排「愛情河左岸」，總銷約56億元，預計9月開案，規劃21～38坪2～3房產品，住戶將享有10多項豪奢飯店級公設，每坪售價可能落在三、四十萬。

苗青德表示，接下來「高雄凱悅飯店」案也可能在年底至明年，引進頂級管家服務飯店宅，全案規劃有高雄凱飯店飯店一棟、辦公一棟、精品飯店宅一棟，正與凱悅飯店研商服務內容，總銷未定，但勢必是百億規模的指標大案。