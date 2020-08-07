國泰桃園置地 投報率估4％

國泰桃園置地廣場新區7日開業，國泰人壽總經理劉上旗指出，2012年起國壽從高鐵沿線開發打造國泰置地品牌，目前已有台北、桃園、台南置地，面積達7萬多坪。位在台中台灣大道、文心路何厝段附近的「台中置地」也已完成整地，預計三、四年內可開發完成，成為台中新地標。

劉上旗指出，在取得高鐵桃園專區後，從設計、審議到開發計劃，直至桃園置地廣場商城開幕，桃園市政府給予全方位支持與協助，多年長跑下來終於開花結果，「像極了愛情」。

桃園置地廣場面積達6萬6千坪，約30個足球場，是台灣最大商業用地。劉上旗透露，十年前大家對高鐵沿線還沒有想法定位時，國壽以前瞻眼光搶先打造複合式商圈，幕後推手就是國泰世華銀行副董事長蔡宗翰。

他表示，國壽拿下桃園置地50年的地上權、投資金額達200億元，預期投報率4％，在國內債券資產投報率走低之際，國壽搶到50年穩定投報率，可說很不錯，且同時可提供國人極佳休憩、親子遊玩場所，一舉多得。而桃園置地附近有機捷、航空站、高鐵，商業用地相對大，若蓋商辦可蓋好多棟，開發為複合式商城，找到可產生綜效的承租戶，效益更佳，此案投報比商辦的3％更高一點。

國泰人壽將在全台建置「國泰置地」品牌，劉上旗表示，目前已打出一定口碑，國際一流大企業在選辦公室時都會先選國泰，因為辦公室不是只看租金，還要看地點、設施、服務、樓管、建設品質，國泰置地不只是收租，還會穿針引線引進大卡司公司，讓進駐的廠商有不同體驗、發揮綜效。

台南置地廣場的大億麗緻現已停業，由於設施是飯店規格，仍會優先引進飯店，現有多家業者接觸中，會先考量五星級飯店進駐但不限五星，會先測試水溫、胃納量等綜合評估。

劉上旗指出，國壽目前總資產7兆多元，不動產就占7％、約5,000億元，配置比率為商辦占52、飯店19、物流15、住宅2％，物流成長最快，投報率也在3到5％。