7月房市連五紅 下半年續旺

住展風向球7月分數6日最新出爐，單月衝上34.4分，連五紅並創今年新高，尤其來客量部分在2月疫情爆發初期一度創20個月新低，未料7月竟飆上20個月最高點。住展預期，「房價就像變了心的女友、回不去了」，展望下半年，在資金行情助攻下房市可望持續活絡。

代表北台灣預售新屋市場溫度的住展風向球，7月分數為34.4分，比6月的33.7上升0.7分，連續五個月攀升，對應燈號為連續三個月黃藍燈。風向球六大構成項目中，看屋來客組數上揚，其他五項分數則持平。

住展雜誌研發長何世昌表示，最近預售新屋市場因買氣穩定，建商推案量能居高不下，再加上不少指標建案趁暑期推出銷售活動，成功吸引人氣，使風向球分數持續往上攀升。

在來人組數方面，指標案平均來人組數續升至每周34.7組，比6月的29.5組增加5.2組，再創今年來最高點。 何世昌表示，來人組數持續升高除房市景氣看好，近期不少指標建案舉辦銷售活動，尤其暑期較風行的親子活動，也有效提升民眾出門看屋意願。

買氣方面，指標案成交組數升至每周平均2.2組，比6月2.1組微幅增加0.1組，表現十分穩健。不過，由於新案市況強強滾，議價率持續縮小，代表消費者的砍價空間更小，同時也意味著新案價格正在緩慢上漲當中。

何世昌指出，今年房市可謂風雲變幻莫測，像極了愛情，在疫情爆發當下，多數買方還期待房價下跌、或想大幅殺價，但未料短短幾個月，不僅大幅殺價沒機會，還因投資需求出籠帶動房價上揚，「房價就像變了心的女友、回不去了。」

大江商圈周邊房價 狂飆

近年各大商場轉型零售、餐飲、娛樂的複合性型態，帶動人潮與發展，儼然成為區域房市訴求的重點之一，房仲業者調查，全台15大購物中心周邊房價，近二年漲幅前四強就有三個位於桃竹地區。

其中，中壢大江購物中心二年漲幅逾四成，同屬青埔商圈的華泰名品城漲幅12％居第三名，足見桃園青埔房市擺脫「鬼城」、房價回漲迅速。

台灣房屋根據全台15大購物中心以其周邊房價調查顯示，中壢大江購物中心、新北板橋車站環球購物中心、華泰名品城周邊房價分別以上漲41％、17％、12％分居前三名；此外，新竹巨城、台南南紡、高雄夢時代等也都有6～9％漲幅，反映出近年房價回升，特別在消費力強的桃園、新竹，以及房價基期較低台南、高雄，重劃區或消費力旺的商圈，力道更強。

尤其，青埔地區近年隨著近年各項建設發展漸趨成熟，包含「華泰名品城3期」、「IKEA青埔旗艦店」、「國泰置地桃園」等各大型商業設施在過去一年多來陸續投入營運，青埔已躍升為南桃園商業及娛樂中樞，更帶動周邊房價快速上漲。

鄰近青埔的中壢大江購物中心周邊房價從2018年每坪18萬元，上漲至今年每坪25.4萬元，二年來漲幅遙遙領先各大購物中心。台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧表示，大江購物中心與青埔特區只有一橋之隔，愈來愈多人選擇在青埔周邊置產，成交多以中壢工業區、南園二路與忠褔商圈一帶中古屋為主，今年則有不少3字頭以上新成屋交屋，推升房價。

不過，相較於桃竹、南部各大購物中心周邊房價大漲，台北市區的寶麗廣場、微風廣場、美麗華百樂園等坐落於台北市精華商圈或豪宅聚落的商場，房價普遍不如二年前，也反映近幾年來全台房價「台北盤整、台北以外強勢上漲」的格局。