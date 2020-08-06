房市人氣高 房價就像變了心的女友 回不去了！

房市受惠低利環境激勵，近月來明顯擺脫肺炎疫情的陰霾，人氣買氣雙雙回籠，房價也像「變了心的女友，回不去了！」6日最新出爐的住展雜誌7月份風向球顯示，房市人氣爆棚！平均來客量，竟創下12個月新高。

代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，7月分數今天正式出爐，單月為34.4分，比6月份（33.7）略增0.7分，分數連五個月上揚，且續創今年以來新高，對應燈號則已連續三個月站穩黃藍燈。

住展風向球六大構成項目中，7月份看屋來客組數上揚，其他五項分數則持平。

住展雜誌研發長何世昌表示，預售新屋市場因買氣穩定，建商推案量能居高不下，再加上不少指標建案趁暑期推出銷售活動，成功吸引大量人氣，使風向球分數持續往上攀升。

經過520檔期旺季推案潮之後，7月預售屋推案量能依然強勁，仍約有7百億左右大量，案量達15億元以上的指標建案為台北市-信義「信義The One」、士林「鐫月」和「家居雲邸」、大同「德璞永樂」、文山「吉美信義」；新北市-板橋「大璽MASTER」、汐止「I-WIN百富特區」、新店「文心念念」、中和「好站」、土城「新潤心城」、林口「富堡仁愛」；宜蘭縣-宜市「謙和」；桃園市-中壢「龍騰MRT」、桃園「合雄5號花園」、龜山「禾悅花園」與「秉和好運-品悅區」；新竹市-東區「富宇擎天」；新竹縣-竹北「豐邑TECH PARK」等案。

7月新成屋則略增至8百戶，其中案量達15億元以上的指標建案為新北市-板橋「興富發大禾」、新莊「馥都湛」等案。

在新建案市況方面，7月風向球追蹤的指標案平均來人組數續升34.7組／週，比6月（29.5組／週）成長5.2組／週，來人組數再創今年以來最高點。

在買氣方面，7月風向球追蹤的指標案成交組數升至2.2組，比6月份（2.1組／週）微幅增加0.1組／週。雖然新建案數成交組數增幅，不如來人組數那麼亮麗，但表現算是十分穩健。

何世昌指出，今年房市可謂風雲變化變測，像極了愛情。在疫情爆發當下，多數消費者還等著建案跌價、或想大幅殺價。但孰料不過短短幾個月時間，一般消費者不僅大幅殺價沒機會，因投資需求出籠帶動房價上揚，房價就像變了心的女友，回不去了。

消費者不僅殺價不成，反而被逼著要加價才能買到房子，箇中原因就是預售屋轉售風潮再起，手腳慢的消費者只能買轉售戶，購屋成本自然會墊高。