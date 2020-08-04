許育瑞完全當家 台北國賓啟動都更

國賓飯店4日召開董事會，通過集團增設執行長職務，新職由母公司仰德集團董事長與國賓飯店董事長許育瑞兼任，這代表許育瑞全面掌管國賓飯店的投資開發與營運管理。與此同時，許育瑞也正式啟動台北國賓飯店的都更計畫，若申請通過，將是繼六福客棧之後，國內第二家上市櫃飯店集團旗下飯店停業推動都更。

國賓此次高層人事異動，還包括原營運長謝漢章晉升總經理兼營運長，至於原總經理李昌霖職務則調整為「專案總經理」，而原董事長室策略規畫本部協理許家堯則晉升為副總經理兼董事長特助。許家堯是許育瑞的長子，李昌霖則為許育瑞胞弟；而身為台灣麥當勞董事長的李昌霖將逐漸淡出國賓經營決策圈，同時也意味仰德集團許家正式啟動第四代接班計畫。

至於台北國賓飯店的都更計畫，據了解，主要係鑑於台北國賓飯店立足市場已58年，雖歷經多次改裝，惟囿於舊有規格，硬體競爭力多有受限，故為活化資產價值，加上農曆年後新冠肺炎爆發，全球觀光旅遊市場隨之封鎖幾乎歸零，台北國賓飯店遂於今年初著手啟動都更可行性評估。

為使開發效益極大化，國賓飯店集團規畫，台北市中山北路二段的營業大樓申請都更，大樓後隔著巷子的原員工宿舍與烘焙場的老舊公寓，經過整合後申請危老改建，俟申請送件並通過審核後，則原址將改建為雙併大樓，並以「飯店+豪宅」的概念開發。

為朝都更目標進行，國賓飯店集團已於今年5月董事會通過申請設立「國賓地產開發公司」，並在6月獲准設立，由集團顧問林興國擔任董事長。此一新公司將與「國賓旅館管理顧問公司」與「國賓公寓大廈管理維護公司」聯手推動都更與危老改建作業。

據調查，台北國賓飯店都更目標雖已確立，但豪宅與飯店實際開發的量體與規模卻有多套版本，集團目前尚在評估作業中。而為精準開發，國賓飯店已請到專業團隊進行地質抽樣探勘。

因應後疫情時代觀光旅遊市場的改變，台北國賓都更後，可能以加盟或委託管理模式與日系連鎖品牌飯店合作。照國賓初步設定的目標，台北國賓飯店將在2022年農曆年後改建，這個時間點是台北國賓飯店立足市場60周年，象徵走過一甲子，全台第一家民營五星級飯店將邁向新里程。