低利、資金雙動能 大台北外房價狂噴

降息後的超低利率環境，與游資滿溢下尋求保值的資金湧向房地產，兩大動能帶起房市量價出現一波「疫外」高潮，不僅7月房市交易量攀高，大台北以外都會區房價也漲翻天。

最新公布的信義房價指數顯示，全國第二季都會區房價季增1.87％、年增2.77％，台北市、新北市第二季房價年增率分別為1.2％、0.7％，不過大台北以外的各都會區房價漲幅達4.3～9％，顯示不只大台北房價回漲，往高點步步進逼，大台北以外都會區近年房價更是漲勢未歇，幾乎都創下歷史新高水位，包括桃園、新竹、台中、高雄等地，平均單價陸續站上2字頭關卡。

大台北以外都會區平均房價約在每坪20多萬元，購屋壓力相對不如雙北市高，旺盛的剛性需求進駐有題材、有潛力的區段，帶動整體房價上揚，而目前房貸利率水準已跌破1.4％，總價約在千萬元左右的一般自住產品，「租不如買」效應浮現。

降息後帶動民眾對房市信心和購屋意願回升，也是疫後房市出現一波高潮的主因，根據第一銀行和台灣房屋的「2020房貸大調查」結果顯示，降息後有51.8％的人因此增加購屋或換屋意願，其中包括22％的民眾人已有房，但仍然想再買一間。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，央行降息加上行政院祭出的振興方案，若在公股銀行貸款，以1,000萬元房貸，現有房貸戶每月約可以省下2,000多元，一年減少約2.5萬元的利息。政府政鼓勵自住購屋的房市政策，整體氛圍對於原本計劃購屋者多少有助攻之效，隨著疫情過去，下半年買氣穩定成長。