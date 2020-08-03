資金狂潮擋不住，房市交易也瘋狂！國內房市在資金氾濫、低利率雙引擎助攻下，六都地政局3日公布7月建物買賣移轉棟數，合計為2.36萬棟，月增19.3％，與去年7月同期的超高基期相較，也成長了2.8％，創下2016年1月房地合一實施四年半以來的單月新高紀錄。

這波房市交易熱度，完全不受疫情影響，從台股回穩後的5月起開始逐步加溫，先前住展雜誌調查已發現，北台灣今年前七月完銷個案數已達69個，全年完銷建案數量可一舉突破百件；建物買賣移轉棟數也持續增溫，5月六都買賣移轉為1.72萬棟、6月為1.98萬棟，7月更進一步大幅擴增至2.36萬棟，新屋、中古屋雙雙大爆發。

去年7月六都買賣移轉2.29萬棟，是房地合一稅實施以來的單月新高，反映當時趕在農曆7月前的交屋潮和市場熱絡，不過今年7月在疫後剛性自住買盤遞延回籠、置產資金挹注房市下，帶動交易量更上一層樓。

六都7月買賣移轉棟數普遍較上月增加11.2～26.5％，其中台北、桃園及高雄月增均逾二成，與去年同期相較，桃園及高雄年增均逾一成，六都中台北市2,892棟、新北6,142棟、桃園4,615棟，都創房地合一稅實施四年多來的單月新高。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，近二個月來無論一手、二手市場買氣都很熱絡， 尤其台北以外房價單價1、2、3字頭區段的首購型產品更夯，台北市高端住宅也有回溫跡象。今年前七月六都交易量雖仍較去年同期微幅衰退1.2％，但以近期買氣旺盛推估，全年仍有機會挑戰30萬棟。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，台灣6月解封後，民眾回歸正常生活步調，原本預計於3、4月購屋的民眾也逐漸回籠，成為遞延性買盤，使6、7月連續兩個月的交易量皆較上月成長。

不過，第二季GDP負成長、國外疫情確診人數持續創高、中美衝突加深，未來局勢仍充滿高度不確定性，房市並不宜過度樂觀看待。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，上半年遞延性買氣釋放，加上房貸低利助攻，具有建設、重劃或機能等題材的蛋白概念區，吸引買方進場，股市創新高也提振投資信心，股票族荷包滿滿，部分獲利了結，轉進不動產等資金配置。