新聞幕後》子樂A7開發案變盤內幕

台北君悅酒店業主新加坡豐隆集團決定與凱悅國際酒店集團簽約，促使豐隆集團最後做此重大決策的原因，除了是疫情全球蔓延，此刻「一動不如一靜」，另一關鍵則是亞洲私募基金子樂投資成立的碩河開發，因疫情干擾，有意變更信義計畫區A7投資開發計畫，受此連動效應，豐隆改變心意決定與凱悅再續前緣。

疫情強襲觀光旅遊產業，不僅使全球航空公司、旅行社，及旅館飯店元氣大傷，也迫使企業集團改變原投資計畫，以最符合投資效益的視角重新布局，因應後疫情時代。

亞洲私募基金子樂投資成立的碩河開發，2015年10月標下信義A7土地，在原址興建46層的「Taipei Sky Tower」複合式大樓，同時與凱悅酒店簽約，將引進凱悅旗下品牌「柏悅酒店」（Park Hyatt）與「安達仕酒店」（Andaz）。照原訂時程，在Taipei Sky Tower內二家飯店最快要2022年底、慢則2023年就能完工。

資深營建與飯店業者照碩河開發原訂開發時程與進度分析，Taipei Sky Tower複合式大樓的地下室工程，「理應」在今年中左右就要完工，不過目前進度顯然落後。據了解，延後原因固然可能是碩河對工程品質有特別要求，另外一原因則是因應後疫情時代全球旅遊市場的變化，碩河有意變更原開發計畫，期能創造資產開發最大效益。

據了解，碩河計畫變更的是，原本二家飯店共構於同一建築，現在考慮只做一家飯店，將低樓層改為商辦，高樓層則繼續做飯店。

據調查，豐隆對是否繼續與凱悅酒店集團續約，對外始終維持「開放且中性」立場態度，過去近半年持續評估與全球前三大酒店品牌合作的可能性，必要時亦不排除以將君悅酒店更名掛上豐隆自有酒店品牌「千禧酒店」重新出發。

但鑑於換品牌茲事體大，加上「疫情確實改變了許多事」，促使豐隆決定與凱悅再繼前緣，讓君悅酒店得以「全台最大國際觀光飯店」之姿繼續立足市場。

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