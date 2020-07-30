北台灣完銷案 估全年噴上130筆

資金Party狂歡，房市也上演資金行情！住展雜誌統計，2020年全年北台灣完銷案將上看130筆，有機會創下五年最高紀錄。不過，秒殺、熱銷案逾八成都是預售案，新成屋案儘管降價、還是賣不動，使得房市呈現「預售案吃飽，成屋案吃土」的極端現象。

住展雜誌調查指出，今年截至7月20日止，北台灣完銷建案數量已達69筆，預估全年將大噴出、上看130筆，年增率近55％，連續四年正成長。

住展雜誌研發長何世昌表示，完銷建案數量多寡，與房市景氣榮枯呈正相關；今年完銷建案數量大增，主要是資金行情推升投資、置產需求，投資置產族購屋決定速度較快，第二季這類買盤出爐，使得完銷案數「有感」衝高。

何世昌分析，通常剛性需求購屋考慮期長，投資客考量期較短，如果房市只靠剛需，銷售期會明顯拉長，完銷案數會大幅減少；但投資置產族重返房市後，完銷案數將明顯增加。2016年房市低迷時完銷案一度萎縮至最低點，隨後逐年攀升，2020年完銷建案數量將可望一舉突破百件，是繼2014年以後、完銷建案數再度重返百件大關。

何世昌表示，今年前七月台北市完銷案共14筆，多集中在蛋白區，包括「宏國大道城D區」、「達欣」、「大道東」、「崇偉南京S2」等，主要集中在大同區三個、內湖區五個最多。

新北市方面，今年已有「寶亞南山公館」、「璽園」、「天玥」、「台信享樂事」等12筆完銷案；由於不少新案銷售已近尾聲，預期下半年完銷案數將激增。

宜蘭方面，今年完銷案已有七筆，多為案量5億元以下的小案。至於基隆，今年市況持續在低檔盤旋，推案數量極少，完銷案數則還沒「破蛋」。

新竹今年已有19筆新案光榮完銷，是銷售最旺的都會，包括「富宇淳」、「惠宇謙和」、「坤山安境」，銷售不到一個月，就被搶光，令人咋舌。桃園完銷案也多達17筆，包括「昭揚天匯」、「遠雄青溪」等。

何世昌表示，今年房市表現雖然不錯，但銷售成績差異兩極，以完銷案來說，八成以上都是預售案，只有不到二成是新成屋，顯示剛需自住買盤還是保守；反觀投資買盤較青睞的預售屋，卻非常搶手。