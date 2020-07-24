報復性買房！ 台中蛋白區、蛋黃區誰更賣？

新冠肺炎疫情趨緩，因觀望而遞延數月的剛需買盤近期紛紛出籠，觀察台中各區近2個月房市交易變化，購屋族明顯集中蛋白區，出現疫後「報復性消費」現象，隨著房價持續走高加上落實防疫觀念，低單價、低總價、居住健康更成自住客買房3大關鍵字。

根據台中市地政局公布6月買賣移轉棟數，全月共計交易3,649棟（戶），較上月增加20.8%，受惠疫後遞延買盤進場，整體房市止跌回彈；統計各區交易變化前五名，以北屯區月增143棟（戶）最多，沙鹿增加83棟（戶）位居第二，其次依序是東區及南區、清水、大里，從數據可見，蛋白區房市不僅熱度不減，交易狀況更勝蛋黃區。

台中建築經營協會理事長邱名仕表示，今年上半年受到疫情影響，首購、換屋等自住客群購屋猶豫期拉長，遞延至近期大舉出籠買房，帶動房市掀起一波「報復性消費」潮；觀察目前北屯外圍、東區、海線等蛋白熱區推案狀況，不乏主打低總、低單優勢吸客，且歷經疫情後，國人防疫意識抬頭，訴求健康居住環境的運動宅、公園宅也成買盤熱搜關鍵，蔚成房市主流。

近年交通利多及重大建設助攻，北屯區話題不斷，拉抬區域房價走高，相對親民的廍子段，則為首購首選標的。其中，擁有台中僅存1字頭房價的「總太聚作」以價格優勢磁吸購屋族，且結合周邊5,000坪麗園公園，營造綠意生態居住氛圍，產品規劃26~38坪、2~3房，開案短短半年已熱銷近7成。

同樣利多盡出還有東區，包括即將啟動的大車站計畫，以及三井LaLaPort、總太國賓影城等未來百貨，促使購屋族搶在起漲時進場。盤點區域新案，以「坤悅高飛」備受矚目，鄰東英、樂成、祥順三大公園綠地，距離74快速道路2分鐘車程，結構上則打造耐震、防霾、隔音，獲首購、退休族群青睞，平均每周都有約30組踴躍來客量，銷售不俗。

海線地區則成房市黑馬，值得關注的是，新案紛紛起運動風潮，如沙鹿熱銷建案「久樘快樂天鵝」，基地面積達1,560坪，為區域內第一個運動主題純住宅社區，包括戶外籃球場、健身房、運動吧等公設，產品規劃22~33坪2~3房，3房加車位總價688萬元起；另清水區指標造鎮案「遠雄之星8」，主打灣區唯一度假式頂級運動宅，規劃多項全齡化運動公設，加上近期振興三倍券優惠加持，成交比例大增。

（ 中時新聞網 葉思含）

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