台北市Q2房價 強漲2％

疫情對國內房市幾乎沒帶來衝擊，反而在資金瘋狗浪潮下，推升第二季房價不跌反漲！根據住展雜誌最新調查，雙北桃竹四都第二季預售新屋房價同步上揚，其中台北市表現意外強勁，住展雜誌研發長何世昌表示，第二季台北市平均每坪成交價來到87萬元，季漲1.9萬、漲幅約2％，不僅連續兩季攀升，更創下2018年反彈以來新高點。

何世昌表示，雖然上半年有疫情、失業率創高、全球經濟衰退等利空籠罩，但央行急降息和貨幣寬鬆政策激出資金行情，資金瘋狗浪一舉淹沒空頭；儘管購屋客戶還無法接受房價上漲，但在資金行情威力下，目前是「天要下雨、娘要嫁人、房價要漲，由不得人」的局面。

何世昌分析，台北市房價漲幅擴大，主要受惠投資置產買盤帶動；至於新北市每坪成交均價39.3萬、季漲0.3％，同樣刷新2018年反彈以來新高，漲幅稍弱主要是各區房市強弱互現。另外桃園市第二季房價每坪23.1萬也上漲1.3％，年漲幅近1.8％，創下反彈以來最高水位。

新竹房價第二季持平，每坪成交均價維持在22.9萬元，但東區房價卻強勁上揚，已站上30萬大關，主要是拜竹科客購屋信心走強所賜。

何世昌指出，今年房市是「投資盤」，是由投資置產需求帶頭點火上攻的盤勢，而投資需求湧現的關鍵，來自於極低利、貨幣寬鬆所催生的資金行情。

何世昌分析，投資置產族群追價能力強，且下手速度快，是上半年房市量價俱揚的關鍵；展望下半年，資金行情應會延續下去，可能重演2009年下半年到2014年的資金行情，除非有更大利空出現或政府出手干預。所幸目前「房地合一稅」仍箝制房價，預料房價雖持續走升，但漲幅不會像上一波資金行情瘋狂。