車庫附廁所占空間？內行人這樣說

買了新房子後，室內該如何裝潢，家具該如何擺設，每一項細節都非常重要。日前有一名屋主，買了一棟附有車庫的透天厝，但1樓的車庫，裡面竟還有一間小廁所，屋主認為家中廁所數夠多，車庫裡的廁所反而很多餘，正考慮要將它打掉，不過內行網友則急勸「留著很方便」。

一名網友在ptt提到，日前買了一間透天厝，發現一樓車庫裡還附一間小廁所，由於整棟房子的廁所共有6間，認為車庫裡的必要性不大，因此想將它打掉，不過就算打掉也無法停兩台車，假若未來孩子出生，打掉的空間還能放雜物，例如腳踏車、滑板車等，「還是各位覺得一樓車庫廁所有其必要性？」。

不少網友認為，留著比較方便，「有廁所不錯啊。小孩回家急著或出門前想上廁所都很方便，未來若改孝親房也會用到」、「出門的時候真的會想上，還有朋友來參觀，最後會從一樓走，因為車子停車庫，最後都會去上廁所」、「用不到先當儲存室，保留以後要用的彈性」、「社區透天？還是有店面價值？一樓有廁所開店很方便呀」。

還有人曝自身經歷「我是原本一樓車庫沒有廁所，後來增建，有時回家馬上要出門，懶的爬樓梯時用的到」、「我老家一樓有廁所超方便+客人可以用，因為二樓以上要脫鞋（私領域），給客人上的話，有潔癖的媽媽受不了，所以很慶幸一樓有廁所」。原po最後回應，老家也是住透天，但第一次看到車庫裡有建廁所的，所以不知有何用處，主要是用於自住，目前已打消打掉的念頭。

文章來源：PTT原文/Gofightwin

（中時新聞網話題 鄭玉如）