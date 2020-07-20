民生東路店面空置數創新高 不降租神仙難救

實體店面近年來遭電商打擊之外，近半年又碰上疫情，讓許多店鋪經營越發困難，此刻一些高租金的地段的店家經營越發困難，根據屋比房屋最新統計，截至7月，民生商圈在網路上刊登店面出租數高達90家，較去年同期80家，成長幅度超過1成。

據當地住戶表示，原先有不少有相當特色的店家，近幾年相繼撤出，而且沒有後進店家進駐，現在放眼望去，平均每50公尺就有一間店鋪在招租，而且長久租不出去，當地房仲分析，原因就在「高租金」、而且「人潮不再」。

民生東路五段一帶的商圈，是雙北市少數沒有依靠捷運站發展出來的商圈，當地居民甚至在捷運民生汐止線規劃時，表達反對經過民生東路，主要是當地房屋老舊，路幅狹窄，擔心施工會損壞房屋，也擔心捷運完成後帶來太多人潮，影響生活品質。目前民生汐止線還有許多問題待解，初估最快也要2030年才會完工。

民生社區的空屋率很低、人口密集，房產交易量相當高，但這都是多年以來累積出來的結果，這也造成民生商圈是屬於封閉型的商圈，以區域住戶為主。但近幾年隨網購、電商及外送平台興起，單靠當地客群來維繫商圈的繁榮越來越難。

另一方面，過去的榮景造成租金一路飆漲，到去年時，一間12坪大小的店租，房東開價達八萬元，這嚇走了不少走文青風與特色小店。而縱使面對蕭條的景況，房東對店租還是很堅持。據屋比房屋的統計，民生社區店面今年平均店租還要達2,745元/坪，較去年只小跌2.6%。

捷運遙遙無期，沒有外來客，非店面的住戶對生活品質的堅持不希望外來客太多，這情形跟當年的師大商圈狀況有點類似。面對這種種不利條件，民生商圈目前只有靠房東大幅降租，讓店家能維持合理利潤，才有可能再回復往日的繁榮。

（中時新聞網 趙永紝）