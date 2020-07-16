兩大豪宅助陣 北台灣今年推案拚1.3兆元

受疫情影響，上半年房市推案量呈「開高走低再拉高」格局，展望全年，市場估計若第四季旋轉豪宅「陶朱隱園」、「Diamond Towers」兩大指標豪宅加入開賣，北台灣全年案量將再加碼1千億，今年有機會挑戰1.3兆，直逼2013年1.34兆的史上最大推案量紀錄。

住展雜誌16日調查，上半年北台灣預售和新成屋推案量比去年同期攀升5.5％至5,600多億，預期下半年將再噴出、估達5,800億元，全年上看1.15兆元。

住展雜誌研發長何世昌表示，上半年干擾因素多，經歷總統大選、新冠肺炎輪番轟炸，但在超低利率與資金行情支撐下，房市卻展現強大韌性，讓建商推案信心大增，全年推案量可望進一步攻高。他指出，若「陶朱隱園」、「Diamond Tower」兩大豪宅案年底前開賣，全年推案量可衝高至1.25兆～1.3兆元，量能十分可觀。

何世昌分析，上半年推案呈現「開高走低再拉高」格局，像洗三溫暖一般，總統大選後原預估上半年推案量可能有6千多億，但疫情爆發後推案瞬間急凍，至5～6月遞延案量再度湧現，建商更重拾推案信心。

住展統計，上半年台北市推案量激增18％傲視北台灣，新案突破1,600億元，主要動力是都更、危老推案躍增。至於新北市案量也逾2,200億，年增近15％，主要戰區在新店、新莊、三重、淡水等地新興重劃區，尤以新莊比去年同期暴增近200多億最驚人，包括副都心、頭前與塭仔圳重劃區，新建案源源不絕登場開賣。

基隆市萎縮逾八成，上半年推案量僅23億元；宜蘭推案量約85億，較去年衰退約18％；新竹推案量近500億，比去年減少約15％量體；桃園衰退幅度較小，比去年略減約2％。

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